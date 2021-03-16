九江銀行今（16日）推出「彩禮貸」，引發網民爭議。海報顯示，彩禮貸最高可貸30萬元人民幣（下同；約36萬港元），最長可貸一年，年利率低至4.9％，申請條件之一為情侶一方需為行政事業單位正式員工。官媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」發文批評，銀行逐利無可厚非，但有些錢不該賺。面對爭議，只推出一天的彩禮貸緊急撤回，銀行稱該訊息還有不確定性，有需要過兩天再諮詢，可能會作一些改動。

「彩禮」（香港稱禮金）是中國古代婚嫁習俗之一，又稱訂親財禮、聘禮、聘財等。中國舊時婚姻的締結，有在婚姻約定初步達成時互相贈送聘金、聘禮的習俗，這種聘金、聘禮俗稱「彩禮」。

九江銀行位於江西省，而江西地區的禮金近年被認為是國內各地區彩禮最高的。根據過往報道，在江西有高於10萬元（約12萬港元）的禮金，也有幾萬的禮金。在農村一些地方，一般都比較看重禮金，認為男方給太少禮金就是看不起女方，亦令嫁過去的女兒抬不起頭來。

內地網民表示，要是銀行介入禮金市場，不敢想像禮金往後會漲到甚麼地步。另有網民稱，一個人需要貸款付禮金，難道不是證明禮金會導致給付人生活困難嗎？銀行要考慮貸款所涉禮金是否超出民間習俗的合理範疇。

「俠客島」批評，銀行推出彩禮貸，用貸款掏彩禮，婚後兩口子一起還貸，這是甚麼邏輯？文章指，高額禮金是比拼面子和排場，早就為人詬病，甚至讓本來感情不錯的情侶分道揚鑣。「在這時推出彩禮貸給年輕人，看上去面子是保住了，可裡子呢？恐怕拮据自知。」

根據《民法典》規定，禁止借婚姻索取財物。官媒指出，婚姻靠的是經營，不會因禮金多寡而增加情感厚度，更不應把禮金視作增加收入的手段，那只會讓攀比的雪球越滾越大，對男女雙方來說都不是好事。銀行逐利無可厚非，但有些錢不該賺，尤其是不該盯着掏空年輕人口袋的目標去賺。

《人民日報》／新浪微博

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