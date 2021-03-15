天寒地凍，北方人愛吃涮羊肉，但吃的是真羊肉嗎？山東濟南市有批發市場表明用來製作羊肉卷的羊肉，是用鴨肉加羊油製成，聲稱每公斤僅14元人民幣（下同，約16.7港元），口感相若，點醬後一定吃不出來。當地平價自助餐工作人員，不敢說明火鍋用的肉是出自甚麼動物，僅稱：「反正是沒含羊肉。」有網民稱則稱：「能用鴨肉的都算有良心的了……」

內媒澎湃新聞網記者前往山東濟南市批發市場調查，發現大部份平價自助餐食店用的羊肉卷，售價相當便宜，每公斤約14元。有商販直言，這些便宜的「羊肉」是用鴨肉加羊油製成，聲稱「低價的自助餐都用這種（肉），沒有（被）投訴過不好吃……口感肯定也好吃」。

商販又稱，因為有羊油，味道跟羊肉差不多，而且吃火鍋時多會點醬料，蘸醬後「甚麼都吃不出來」。商販重申，不少連鎖平價自助餐食店都用這些肉。

除了合成肉，亦有商家直言他們是賣注水肉。批發市場內另一商販稱，他們的羊肉是「調理肉」，「說簡單一點，直白一點，就是含水份」。他表示，有注水的羊肉每公斤14元，水份較少，而較便宜的每公斤10元（約11.9港元）注水肉，水份則會較多。商販更表示，「肉是不難吃，這個你放心」。

在山東聊城一間每位收費55元（約65.6港元）的自助餐廳，放着一大盆火鍋肉，當記者問工作人員這盆是甚麼肉時，工作人員三緘其口，僅說是「調製肉」，至於裏面有甚麼肉，工作人員「不敢說」，只說：「反正是沒含羊肉。」

河北牧民違規用瘦肉精養羊

除了合成肉、注水肉，央視周一晚舉行的3.15晚會透露，當局近日有不法商人在河南鄭州黑市交易含有瘦肉精的羊肉。報道引述商販指出，這些在正規市場外交易的羊肉，多數來自河北省青縣。當地每年都出產70萬隻羊，牧民都不願透露他們如何飼養，但透露飼養過程中，添加了瘦肉精。

商販稱，青縣牧民使用瘦肉精差不多有10年，每隻羊的售價可因而最多增加60元（約71港元）。當地人將羊運往出售時，都會在車上加入幾頭沒瘦肉精的羊，應付屠宰場的檢查。

有屠宰場人員稱，青縣羊肉市場很廣，除了河南，亦有運到天津、江蘇無錫，內媒記者在屠宰場內隨機檢查青縣的羊肉，瘦肉精都顯示呈陽性。

內地自2002年起已禁止在飼料或獸藥中加入瘦肉劑，青縣相關部門卻一直聲稱有嚴查違規添加瘦肉精的行為。

網民講乜：

只有一隻喵喵：能用鴨肉的都算有良心的了……

歐皇栗歐氣滿滿：公開的秘密。

不想當睡不醒女士：我在自助餐廳的羊肉裏吃出過魚骨！

飝雥：如果吃不出來差別，以後為啥不直接烤鴨肉？

追夢幻影5945：處罰的（得）太少了！食品制度要狠一些！

澎湃新聞網／央視

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