上海P2P平台「口袋理財」實控人虞凌雲，被控涉及詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、侵犯公民個人訊息惡勢力犯罪集團系列案件，去年被判處有期徒刑18年，並處罰款5,200萬元人民幣（下同；約6,303萬港元）。虞凌雲家屬近日以題為「泰州市中級法院連坐式執法，抄家式執行」為題，為虞凌雲呼冤，指泰州中級人民法院凍結了唯一住屋、株連式執法、2歲小孩被執行34億元（約41億港元）債務、癌症母親積蓄被執行、前妻房產被執行、甚至半個世紀的祖屋也被查封。家屬要求會見泰州中院院長孫轍。

家屬要求法院院長孫轍過問並監督整個執行過程，明確向被害人追繳10億多元（約12億港元）非法所得、嚴防公安和其他政府部門挪用執行款項、近34億元的違法所得全部退還所謂的被害人、保障被執行人和代理律師充份參與執行程序等合法權利、將案件的申訴和執行綜合考慮處理等。

家屬指，多名員工家唯一住房已被查封，即將拍賣，合法財產不加甄別地沒收，老人孩子將露宿街頭。今年2月1日後，執行法官先後凍結部份員工上海、南京的唯一住房。「這些房子，有些是來自父母賣掉老家養老房，貼補了畢生積蓄置換的；有些是夫妻將苦管多年的積蓄貸款購買的；有些是入職前購買的。這些房子裏住着14名60歲以上的年父母，多名2、3歲還沒上幼兒園、嗷嗷待哺的幼子，10名8、9歲正在上海、南京、溫州等地讀小學年幼子女。」

另外，虞凌雲的妻子也受到株連，虞妻是江蘇知名大學的老師，她查問執行法官「如果不和被告人離婚，工資是否作為家庭共同財產執行，今後法官會否直接將其人民教師的工資直接劃扣走一半？」執行法官回答：「不是不可能，不是沒有這樣的執行案例。」夫妻二人如今面臨被迫離婚，9歲的女兒哭着勸媽媽：「媽媽，你跟爸爸離婚吧！」

最令人詫異的是，法官裁定「凍結、劃撥虞凌雲年幼子女存款3,456,243,623元或查封、扣押、扣查、提取相應價值的財產」，換言之，虞凌雲的2歲幼女馬上要為父親承擔34億元債務，「或許此生都無法償清」。

虞凌雲為上海P2P平台「口袋理財」實際控制人，2019年3月，因虞凌雲旗下關聯的催收公司受查，導致口袋理財公司相關辦公設施亦被查封，平台不得不在去年3月底宣佈停業。

2020年10月30日，江蘇省泰州市中級人民法院及所轄姜堰區人民法院公開宣判被告虞凌雲等人詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、侵犯公民個人訊息惡勢力犯罪集團系列案件，共79名被告人獲刑；其中42人被認定為惡勢力犯罪集團成員，首要分子虞凌雲被判處有期徒刑18年；其餘78名被告分別被判處12年6個月至1年不等的有期徒刑，對部份被告並處罰金。

新浪微博／人民網

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