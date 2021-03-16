兩岸疫情最新數字：內地周一（15日）新增13宗確診個案，全部為境外輸入，分別是四川6宗、上海5宗、天津及江蘇各1宗。大陸累計確診90,062宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診990宗，死亡個案10宗。

中國常駐聯合國代表張軍周一（15日）致信聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），表示將向聯合國維持和平部隊捐贈30萬劑武漢肺炎疫苗，並優先供應給在非洲執行任務的成員，但未有提及中國將會捐出哪一款疫苗。張軍又說，截至周一，中國已經向69個國家及兩個國際組織提供疫苗援助，並向28個國家出口疫苗。

北京連續45天未有新增本地確診個案。北京市委宣傳部副部長及市政府新聞發言人徐和建表示，周二（16日）起國內低風險地區人員進京、環京地區通勤人員進京不再需要查驗核酸證明，並恢復進出北京市跨城出租車、網約車等業務，有序開放婚宴、喪葬等家庭聚集活動，且可以舉辦500人以下的會議和1,000人以下的體育賽事。

浙江省政府周一（15日）表示，該省將全面安排18歲及以上的居民免費接種疫苗，並強調免費接種工作是有史以來規模最大、涉及人群最廣的預防接種活動，且是保護人民群眾生命健康、保障公共衞生安全最經濟及最有效的方法。

四川新增6宗境外輸入確診個案，其中2人來自尼泊爾，1人來自尼日利亞，1人來自荷蘭，其餘2人則是無症狀感染者轉確診。

國家衞健委網站／中新網／新浪微博

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