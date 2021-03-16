台灣台北市立動物園又有動物成功「越獄」！今次的主角是非洲動物區的雄性紅猴「男道」，牠竟然「聲東擊西」，昨天趁保育員被同伴「支開」、門栓未扣緊之際，奪門而出，目前下落不明，園方已通報主管機關台北市教育局，分頭搜尋。「男道」是繼去年石虎「飛飛」、食蟻獸「小紅」後，該動物園於半年內第三隻逃脫的動物。而牠在園內的紅猴圈當中算是強悍，更曾搶奪哥哥的女友上演「三角戀」，還搞出「猴命」，父親是誰，一度成謎。

台北市立動物園今（16日）表示，紅猴「男道」昨天上午約11時5分，保育員拉水喉準備清洗紅猴欄舍，打開舍門時，1歲7個月大的雄性紅猴「儒安」突然從陰暗處衝到工作人員走廊，保育員見狀，趕緊上前將牠趕回欄舍內。此時，待在另一個角落的「男道」，趁保育員無法兼顧的空檔，推開沒關緊的大門溜出去，往後方樹林逃逸。

園方稱，「男道」脫逃後，保育員立即用對講機通報，請同事協助圍捕，不過紅猴非常敏捷，竄入樹林後便消失蹤影。園方持續調派人力從不同路線大規模搜山，同時在非洲動物區紅猴欄舍的內外側出入口、屋頂上方及研判動物可能會經過的路徑上，設置誘捕籠和紅外線相機，希望能吸引「男道」自行返家。

台北市動物園發言人曹先紹向台《蘋果新聞網》表示，台灣是熱帶植物生長的最北端，加上近日天氣回暖，紅猴習慣的山黃麻等植物於北市近郊均有機會接觸，評估「男道」應有機會在野外存活。而園區周邊植物充足，只要紅猴找到可棲息處，應該就不會走遠。另外，因紅猴習慣攀爬，多於樹梢活動，近山區的野狗亦應無法對會牠造成威脅。目前園內出動人力圍捕，並於動物脫逃24小時內通報至北市教育局，料應對民眾沒有即時的危害。

曹先紹指，若找到「男道」，將比照先前尋獲小紅、飛飛的做法，在掃描晶片確認身份後，會轉交獸醫檢疫、照顧，待健康無虞才會送回園區。

據園方的資料，「男道」於2012年在園內出生，已8歲7個月大。牠天生身材魁武，是家族中較強勢的個體，對於新來的「菜猴」，總喜歡擺出一副高高在上的姿態。

2018年，園方從新加坡動物園交換引入一隻雌性紅猴「星儒」，並讓星儒加入紅猴大家族。「男道」的哥哥「男晤」相當喜歡「星儒」，試圖和牠交往，但每當兩猴約會時，「男道」就會出來搞破壞，故意不讓「男晤」接近「星儒」。面對「男道」的強勢，「星儒」也不敢惹，最後形成奇特的「3P之戀」，「星儒」同時與兩隻雄猴交往，最後更懷孕了，但孩子的爸是誰，一度成謎。

此外，保育員平時多用手餵餅乾和「男道」進行親近訓練，不過若是有陌生人靠近，「男道」會跳開保持一定的距離、遠遠觀察動靜，個性比較謹慎。

紅猴是群居日行性動物，主要在地面活動，並擅常爬樹，屬靈長類動物中移動最迅速、跑得最快的物種。據悉紅猴每小時移動距離可達55公里，和汽車跑得一樣快。紅猴還會用後腳站立向四周瞭望，發現危險時則會躲到樹上或快速逃走，遇到衝突時也會跑開，不太會用武力解決。雄性紅猴一般高約85厘米，體重約7至13公斤。

台灣《蘋果新聞網》

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