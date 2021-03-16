被稱為藏羚羊災難的「沙圖什」（Shahtoosh）披肩重現江湖？近日，有電商在網絡平台出售藏羚羊絨披肩「沙圖什」，標價高達數十萬元（人民幣；下同）。由於藏羚羊是中國一級保護動物，出售、購買、利用其本身與製品均屬違法，最高可被處以10年以上的刑期。

「沙圖什」因羊毛輕巧幼細聞名於世，在網購平台輸入「toosh」搜索，就可發現相關商品標價達幾千至數十萬元不等，商家還直播展示披肩，聲稱披肩用的是「七年多的老料」、「高精純」、「兩萬九千五，性價比真的非常好」。這些披肩大多標以「Toosh」、「T面料」等關鍵詞進行銷售。

這批價格不菲的披肩到底是否真的為藏羚羊絨製品的沙圖什，還有待相關部門介入調查。

藏羚羊是國家一級保護動物，野生動物保護法明確規定，禁止出售、購買、利用國家重點保護野生動物及其製品。另一方面，即便是假貨，這一做法不僅構成欺詐，同時也有挑戰和誤導野生動物保護觀念之嫌。目前，平台方面已表示將進行調查，但該平台「沙圖什」相關的店舖直播等售賣活動仍在進行。

藏羚羊絨製成的沙圖什披肩，是世界公認的最精美、最柔軟的披肩。但其「華貴」的另一面，則是大量藏羚羊遭到盜獵者的血腥屠殺，險遭滅絕。央視曾報道，每一條沙圖什披肩都是以數隻藏羚羊的生命為代價而織成，如一條沙圖什女款披肩需要大約300至400克羊絨，意味着要犧牲3隻藏羚羊的生命；而一條男款披肩則要5隻藏羚羊才能換取。也正因為其「高成本」，一條沙圖什披肩此前最高可在歐美市場賣到1.6萬美元（約12.4萬港元）。

沒有買賣，就沒有殺害。巨大的利益誘惑，自然會導致獵人鋌而走險。上世紀90年代，藏羚羊的數量一度從100萬隻銳減至不足5萬隻。1995年，西藏可可西里自然保護區成立後，國家對於藏羚羊等野生保護動物的保護力度加強，非法盜獵行為也在很大程度上得到控制。隨後，藏羚羊的數量上升，沙圖什的「傳說」也隨之降溫。

但是，隨着近幾年國內消費克什米爾羊絨披肩的風潮興起，許多賣家開始有意混淆「山羊絨」和「羚羊絨」 兩個概念。「每一條沙圖什圍巾的背後，都是一段血腥的盜獵史」一文介紹，一些尼泊爾賣家，率先發明出「羚羊絨」這個概念，表示自己的羊絨既不是家養的山羊絨，也不是非法的藏羚羊絨，而是高級的合法的野生羚羊的絨。

但是，「羚羊絨」這個概念本身就存疑，鑑於目前的野生動物保護力度以及藏羚羊至今不能被馴養的事實，大量標榜藏羚羊絨製成的沙圖什，其實「含絨量」自然不容高估。換言之，即便拋開法律風險不談，對於眼下市場上的「沙圖什」披肩，消費者也應該多點注意。

根據《野生動物保護法》和《刑法》，生產、銷售、販賣、運輸、購買野生動物及其製品均構成犯罪，情節特別惡劣者，可被處以10年以上的刑期。內地律師表示，買到真的跟買到假的，實際上來講，最終都要受到法律的懲罰。

澎湃新聞網

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