內地官方對「侮辱戍邊士兵言論」的紅線，越拉越闊、越拉越嚴，連超級富二代也不能倖免。大地產商「SOHO中國」創辦人潘石屹之子、目前身處海外的潘瑞，疑於去年6月中印爆發衝突時，發佈「侮辱戍邊士兵言論」，傳被北京市海淀公安分局決定對其採取依法刑事拘留，並對他展開追捕，敦促其盡快回國「接受調查」。有學者向《蘋果》表示，連串事件顯示官方有意利用領土問題推高民族主義情緒，批評內地不是以事實澄清質疑，而是高壓噤聲，更或動輒禍及家人。

北京市海淀公安分局官方微博周一（15日）通報，指30歲的潘某在內媒報道中印衝突後，去年6月23日在微博上評論其他網民的言論時，「發表造謠詆毀英雄烈士的言論」，「造成惡劣社會影響」。

警方調查後發現事件屬實，同時發現潘某去年2月2日離開中國至今未回。當局表示依法對他刑事拘留、展開追捕。儘管官方未有點名，但姓氏、年齡及行為均與潘瑞有共通之處。《山西青年報》、遼寧共青團等官方微博更指被追捕的潘姓男子，「疑似地產商潘石屹之子潘瑞」。

通報未有透露潘某在微博上的留言是甚麼。不過有網民發現，潘瑞當日在微博回應中印衝突時寫道：「聽說至少一個營地被印度活埋……好像沒機會天葬。」內地有自媒體上月發現潘瑞的留言，聲稱：「一石擊破（起）千層浪，潘十億之子潘瑞的微博有關言論激怒了很多人，是可忍孰不可忍？」又指潘瑞「比《紅樓夢》中的賈瑞還壞，太惡毒了。」

警方通報沒透露當局如何「追捕」身在海外的潘瑞，只重申：「對於侮辱、誹謗或者以其他方式侵害英雄烈士的名譽、榮譽，損害社會公共利益的行為，警方將依法堅決予以打擊。」

浸大新聞系高級講師呂秉權指，姑勿論事件是涉及英烈或是普通人，討論時也應對逝去生命有基本尊重。但在中印衝突事件，官方明顯將紅線定為不容質疑或討論主旋律，否則官二代、富二代也要承擔後果。他批評，從連串有人直言賈禍可見，官方除了違反無罪假定處理外，最不能接受是牽連家人，以騷擾、脅迫方法甚至令他們失去工作，來逼當事人就範。曾多年在內地採訪的呂秉權指，「有些地方的手法直程似爛仔」。

呂秉權分析，以官方有能力隨時介入，控制網上輿情下，今次大搜捕詆毀英烈的網民，明顯是有心藉此來增加愛國情緒、衞土決心，並非「網民反應激烈才採取行動」。

疑似涉事的潘瑞，與萬達公子王思聰、商業巨富之子王爍、富力公子張量被外界列為「新京城四少」。至於潘瑞也出事，呂秉權不認為當局是利用事件來向民營企業家動刀，「因為本身已加速搞緊（民企），要他們為國家的經濟挑戰服務」。他認為，更值得反思的是，接連有紅二代、富二代等體制既得利益者在海外發表質疑聲音，「關鍵是他們的言論是否事實？連他們都忍不住講，係咪已經紙包唔住火？」

內地於上月19日，公佈去年6月與印度邊境衝突造成解放軍4死1重傷。擁有250萬粉絲的微博大V「辣筆小球」仇子明在網上質疑傷亡情況，遭警方以「惡意詆毀貶損衞國戍邊英雄官兵」為由拘捕，成為3月1日起實施的《刑法》修正案以來，首次以涉嫌侵害英雄烈士名譽、榮譽罪批准逮捕。

至今最少有8名網民因涉「詆毀英烈」被拘，當中重慶男子王靖渝及潘瑞，均因在海外被跨國追捕。王靖渝曾表示，其在重慶父母遭當局抄家滋擾、監控活動，已失去工作，並恐嚇他們逼王靖渝回國受查。

新浪微博／《蘋果》記者

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