網絡電台Podcast是熱門新興媒體，但台灣中央社引述國安人士透露，中共已將對台認知作戰的觸角伸向Podcast（大陸稱「播客」），憂心成爭議訊息溫床。有學者建議，最佳應對方式就是加強民眾的媒體識讀能力。

台灣有國安人士指出，中共透過多種管道，運用「媒體融合」（media convergence）對台灣進行認知作戰，例如《人民日報》等官媒，會在Facebook、Twitter、YouTube及Instagram等平台設立官方賬號，藉此提升資訊覆蓋範圍，達到引導輿論目的。而中共會將官方記者會、新聞稿「二次加工」成短片，再發佈到這些賬號，以提升宣傳力道。此外，中共還會培養台籍網紅，讓他們自詡為中國人，並製作指稱「兩岸即將統一」等言論的影片。

而所謂「媒體融合」，是指以網絡作為載體，將報紙、廣播、電視等具共通點及互補性的不同媒體，在人力、內容及宣傳上進行全面整合的新型媒體。

國安人士透露，近期發現，中共逐漸將觸角伸到Podcast。據其指，台灣網民近來使用Podcast的互動數量與留言數量有大幅上升趨勢，惟Podcast卻沒有如FB等平台的審查機制，加上已有中共運用Podcast進行認知作戰的迹證，憂心相關平台恐成中共對台散播爭議資訊、誤導閱聽眾認知的溫床。

國安人士提到，中共官媒「中國國際廣播電台」已在Podcast開設多達158個節目，居陸媒開設Podcast節目數量之冠，並以「兩岸青年派」、「兩岸尋訪」等Podcast節目，藉「兩岸一家親」名義，進行改變台灣民眾對陸負面印象的宣傳。此外，中共亦透過自媒體的形式，以「陸配」等身份開設Podcast賬號，製作、播放批評台灣政府、施政團隊等「涉台內容」的節目。

研究中共利用「媒體融合」對台認知作戰的國防安全研究院政策分析員劉姝廷，近日接受中央社記者訪問時指出，台灣已經籠罩在「資訊戰」的脈絡下，目前學界仍在研議如何進一步因應中共持續變化的認知作戰攻勢。雖然台灣民眾普遍對涉陸議題已有警覺心，但也不應忽略中共擁有資金等可持續進化認知作戰能力的資源。

「擁有辨識的能力，也是很重要的防範方式。」劉姝廷建議，在無法一次性防範中共對台認知作戰攻勢的情況下，讓民眾加強媒體識讀能力，學會分辨，進一步查證從網上獲得的資訊，是當前重要的工作。

中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！