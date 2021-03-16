台灣面對大陸壓倒性的軍事優勢，不斷強調要發展不對稱戰力抗衡，當中自製潛艇是關鍵一環。台灣官方證實，自製潛艇被卡的最後三項「紅區裝備」，近日已全數獲美國拜登政府批出輸出許可。預計首艦最快2025年服役。

台灣的自製潛艇計劃去年11月已動工，但最後三項無力自製的紅區關鍵裝備，即「戰鬥系統整合」、「數碼式聲納系統」，以及「輔助裝備系統（潛望鏡）」，遲遲未獲美國批出輸出許可，一度令外界擔心拜登政府上台後會生變。

台灣國防部長邱國正今日（16日）在立法院證實，年初已全數獲得上述紅區裝備的輸出許可，現正商討運台時程。

有台軍高層表示，自製潛艇能否如期完工，目前最大困難是疫情因素。對方指，由於上述紅區裝備均以商購形式向外國購買，如疫情影響外商工廠無法開工，延誤交貨，便會波及整體施工進度。

該消息人士指，如計劃順利，潛艇有機會提前完工，但裝備抵台後，還要送測試站測試及整合，整合完畢後才能上船。

據了解，台灣自製潛艇的零組件分為紅區、黃區、綠區3類，紅區是指台灣無研製能力，須向外尋求援助的技術，包括戰鬥系統、數碼式聲納、柴油主機、魚雷、導彈系統等，黃區為困難取得、但有自製潛力的零件；綠區是可自行生產的設備。

台灣的自製潛艇去年動工，首艦計劃今年安放龍骨，有望在2024年下水，通過測試後最快可在2025年交付海軍。整個計劃目標是建造8艘潛艇。自製潛艇成軍後將成為台灣海防的關鍵戰力，取代服役已逾30年的2艘荷蘭製的「劍龍級」潛艇。

台灣《蘋果新聞網》

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