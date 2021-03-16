台灣帛琉旅遊首發團最快4月初成行

台灣與帛琉旅遊氣泡的武漢肺炎防疫細節預計今（16日）定案，最快明天宣佈相關計劃與時程。相關人士透露，首發團最快4月初成行，旅客須具備6個月內沒有出入境紀錄、沒居家隔離或居家檢疫及未曾染疫等條件。

旅遊業界掌握的消息指，旅遊氣泡擬前兩周每周2班，中華航空先飛，第3周起長榮航空加入，每周增至4班，帛琉太平洋航空擬第4周加入。

吳實恩獲聘美國華盛頓州駐台代表

美國華盛頓州農業廳及商務廳共同聘任吳實恩（Sean Fogarty）為華盛頓州正式的駐台代表。吳實恩與台灣有超過15年緣份，駐西雅圖辦事處肯定這項人事任命有助雙邊緊密合作關係。

根據西雅圖台北經濟文化辦事處資料顯示，吳實恩於2006至2009年期間第一次擔任華盛頓州正式的駐台代表，之後10多年的時間以名譽代表身份服務。今年再次獲得華盛頓州議會和州政府等相關單位支持、獲正式聘任，除有助雙邊商務貿易關係，也象徵台灣與華盛頓州合作的推進。

台農糧署2招 防鳳梨來年跌價難銷

大陸暫緩進口台灣鳳梨約4.1萬多公噸，明年恐難銷陸。台農糧署署長胡忠一今天說，鳳梨要種1年半才能採收，已在田裡的不能改變，所以現在只能減量因應。

胡指，現有2對策要執行，首先是台糖公司目前有338公頃農地租給農民種植金鑽鳳梨（台農17號），每公頃約產出45噸，合計年產量約1.5萬噸，今年起陸續推動停產，預計3年完成，可減銷往大陸鳳梨產量的三分一。二是輔導農民轉種有芒果香味的鳳梨（台農23號），因其產期為5至11月，與金鑽鳳梨的3到6月產期不同，內外銷都可拉開上市時間，「壓力馬上就降下來」，且有利於鳳梨全年外銷，扣除大陸，還有10幾個地方可出口。目前署方已到產地舉辦講座活動進行相關輔導，到4月初將辦完4場。

上海女貪官金英麗拒認受賄：老闆在追我

上海一名80後女官員金英麗去年底因收賄500多萬元人民幣（下同；約606萬港元），而遭判刑10年。最新的案情透露，該名女官員在落網後一度拒絕認罪，還說這些錢都是追求她的老闆給的「房租和流產補償費」。

《中國紀檢監察》最新一期披露，即將滿40歲的金英麗曾獲選上海「金山區10大傑出青年」，並在2019年擔任任金山區經濟委員會副主任，並於2019年2月至2020年2月在市經信委掛職。

事業成功的金英麗婚姻並不美滿，離婚後她決定不婚不生，並開始和多名企業老闆交往，曾收下一名房地產企業老闆400多萬元（約485萬元）和價值20萬元（約24萬港元）的珠寶和名牌衣飾。金英麗對奢侈品非常有研究，「名牌包看一眼就知道是哪一年哪一季的新款，老闆送的禮物，她不用看發票就能知道大概價格。」去年底，金英麗被立案調查時，還不認自己收賄，強辯是和這些企業老闆交往，對方給的「房租和流產補償費」。

安徽歙縣鄉黨委書記遇害

安徽黃山歙縣金川鄉昨日發生命案，鄉黨委書記汪浩彬遭疑犯潘楷發突襲用刀斬傷，事後送院後傷重不治。警方今日最新通報指，潘楷發潛逃時畏罪服毒，延至今晨死亡。

警方透露，昨早7時許，汪浩彬與鄉長、鄉黨委副書記3人前往查坑村查看項目，看完項目後返回鄉政府閱批文件。早上10時多，汪浩彬到鄉長辦公室稱，金川村污水處理項目進度慢，需要查看督促一下。隨後他獨自一人下鄉，途中在鄉政府門口左行60米處，被潘楷發突襲，事後，潘逃離現場。

內地准乳癌新藥上市

國家藥品監督管理局通過優先審評審批程序，批准成都華昊中天藥業有限公司申報的一類創新藥優替德隆注射液（商品名：優替帝）上市。該藥為中國自主研發並擁有自主知識產權的創新藥。優替帝用於乳癌患者，為末期乳癌患者提供新的治療選擇，讓乳癌患者總生存期建長至20.9個月。

綜合報道

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