「我自己照鏡子，對着陽光把鏡子的側面照，就能看到透光……」湖北省武漢市的小茹與小雪，在朋友介紹下找一名姓鄭的醫生做隆鼻手術，但手術後兩人的鼻不但變形，而且「透光」。事後，該醫生一直拖延，未有為她們修復，她們其後更發現醫生沒有執業資格，連手術室也是向醫院租用回來的。

小茹表示，與小雪見同事的鼻子隆得不錯，經其介紹下認識姓鄭醫生，去年5月繳付上期，6月4日在當地一間名叫吉美拉醫療美容門診部接受手術。小雪稱，兩人手術費合共8.5萬元人民幣（約10.2萬港元），手術做了3小時，之後在附近一間酒店過夜，翌日鄭醫生為她們打消炎針後，她們就回家。

手術後回醫院拆線，小茹發現鼻子仍然很腫，問鄭醫生鼻子是否變形，鄭只辯稱腫是正常的，「因為仍然修復中」，她們均稱拆線後鼻子仍是變形，而且透光。她們都不敢外出，只有上、下班時才走出家門。

小雪稱，手術前曾要求看鄭醫生的行醫資格證，但他以「我在這裏上班，怎麼沒有這東西」為由推諉。

二人的鼻子一直未有好轉，去年8月，鄭醫生帶小茹與小雪到江漢區米蘭醫療，聲稱可免費為她們修復，但她們要求在原來的醫院治療。後來她們希望鄭醫生能退回手術費，讓她們可找其他醫生修復，鄭的態度因而變得惡劣。及後，在律師的協助下，鄭承諾上月底前退款、找合資格醫生及醫院為二人修復，及各自賠償1萬元。怎料，鄭醫生上月底將她們拉入黑名單，再不能與他聯絡。

小茹與小雪又發現，當日做手術的手術室，是鄭向醫院租用，對鄭的行為沒有約束力，「跟你租房子一樣」，業主不會對租客的不法行為負責。醫院聲稱有備份鄭的行醫證明，但一直未能提供，武漢市江岸區衞健委醫政科根據鄭的身份證號碼在系統上查詢，發現他沒有行醫資格。

有內地醫美行業人員稱，一些規模較小的醫院，因生意不好，向醫院出租手術室情況十分普遍，因都是同一圈子的「熟人」，只要打個招呼、談好價錢就可以。可是，內地律師指，出租、出借、轉讓醫療機構執業許可是違法行為，行政部門可以處罰，無牌行醫情況更嚴重，可移交公安追究刑責。

另外，央視報道，內地網上醫藥廣告氾濫，與網民使用的瀏覽器、搜索引擎有莫大關係，調查發現在UC瀏覽器、360搜索等尋找「減肥」、「降血糖」等字眼，搜索結果頭幾位都是「網友分享治病經歷」，但都在最下方被標註「廣告」字樣。可是，兩公司的負責人均指沒有資格的廠商，不斷以新賬號落廣告，聲言會整改。

當央視的報道播出後，上海市嘉定區、普陀區市場監管局人員已前往360搜索的總部，負責人正接受調查，而在vivo、OPPO等手機App應用市場，UC瀏覽器和360搜索已經被下架，而在小米應用市場，UC瀏覽器已經搜不到，但360搜索依然可以正常下載。

澎湃新聞網／央視

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