潘瑞是中國地產富商潘石屹的長子，與中國前首富、萬達創辦人王健林的兒子王思聰等人合稱 「新京城四少」。潘瑞不像王思聰一樣在現實中高調生活，多次惹來關注的反而都是因為微博帖文，包括去年4月疑為任志強說話、直指穩定不應建立在謊言之上的言論，有人甚至發現他轉發涉及天安門事件的影片。

發文聲援任志強

潘石屹與妻子張欣1995年共同創立SOHO中國，二人去年以250億元人民幣（約298.6億港元）財富，列中國《2020胡潤全球房地產富豪榜》第68位。潘瑞是潘石屹與第一任妻子所生的兒子，並非張欣的親生兒子。30歲的潘瑞中學起便到英國讀書，在名校華威大學（University of Warwick）工程與商業管理本科畢業。2014年，潘瑞與大學同學廖婧結婚，才開始正式步入公眾視線。

潘瑞近年最廣為人知的是他在微博的「非主流」言論，去年內地爆發武肺最為嚴重時，有網民斥潘石屹沒有如其他富商一樣捐贈，潘瑞指「本來托朋友送兩包口罩，試試能不能送到醫生手裏，後來看到某會出了事，連口罩都發不明白，更別說讓他去捐錢。」至去年4月1日，有媒體報道，潘瑞在微博連續發了多條敏感帖文，「穩定，不可建立在謊言之上，萬丈高樓如是由謊言做的地基，照倒。」由於潘石屹的好友任志強那時剛被捕，這番言論被視作為父親好友呼冤。後來有傳他發微博問：「解封了，秋實呢？」甚至被發現他曾轉發關於六四的一條影片。新浪微博