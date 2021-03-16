「古法手工製鍋，百年技藝傳承。」著名職業打假人王海早於去年12月踢爆，上海「壹加生活」旗艦店銷售假冒日本進口的鐵鍋欺騙消費者，價格翻了2倍多，還貼了「日本古法鐵鍋鑄造師伊藤慧太」照片作招徠。事實上，該「伊藤慧太」實為中國演員懷遠，他扮日本人扮了兩年才被發現。上海市閔行區市場監管局今（16日）稱，已對當事人立案調查。

宣傳片段顯示，一位名叫「伊藤慧太」的男子身穿日本匠人常穿的作務衣，面帶微笑，用日語侃侃而談：「這種質感的鐵鍋，並未落後於時代，這是一種匠心的傳承。」鐵鍋手柄刻有英文「日本製造」（Made in Japan）字樣，產品標籤顯示，製造商為位於日本富山縣射水市松木的「日本株式會社伊藤製作所」。

2019年夏天在福建泉州註冊的「壹加生活」開始在電商平台銷售鐵鍋。壹加描述，1892年前後，初代創辦人「伊藤穗高」受到鑄器魅力吸引，走上拜師學藝之路，其後四代人不斷將技藝發揚光大，在百年間屢獲「日本非遺傳統工藝獎」、「日本手工工藝匠人」等榮譽。

「伊藤慧太」代言的鐵鍋是內地的代工廠生產，在「雙12天貓年盛典」中，「壹加生活」賣1,169元（人民幣；1,417港元），內地代工廠「王源吉冶坊」出售同款鐵鍋只售499元（約605港元）；另一款「壹加生活」賣319元（約386港元），代工廠則賣809元（約980港元）。廣告宣傳的「伊藤家族」四代製鍋，「一生只做一件事」的理念打動了不少網民，令鐵鍋熱銷，而宣傳片中所謂的鐵鍋「第一代」創辦人、「第二代」傳承人的照片，實際分別爲日本小說家志賀直哉、雕刻家高村光太郎的照片。但志賀直哉、高村光太郎均出生於1883年。

有消費者退款時受阻，有些被壹加客服「拉黑」，有些查詢如何退款卻被告知不要「傳謠」、「信謠」，迴避「退一賠三」的法定義務。

上海市閔行區市場監管局表示，2020年12月10日已接獲舉報，上海壹加相關公司涉嫌存在通過網店進行虛假宣傳，並銷售偽造產地鍋具的行為。執法人員連夜進行檢查，並對待售的涉案產品採取了行政強制措施。

新華網

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