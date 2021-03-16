內地有女生入職5天後到江西公幹，遭當地司法局副局長在卡拉OK非禮。離譜的是，女員工上司目擊猥褻過程並未制止，事後更安慰受害人「人在江湖」、「逢場作戲，想開一點」。于都縣紀委通報，涉案的于都縣司法局副局長藍育堅嚴重違紀，已即時停職，立案審查。當地公安今日（16日）表示，已對藍育堅處以行政拘留10日。

受害女子姓龍，本月3日入職廣東雙瀛品牌運營管理有限公司，上周一（8日）到江西于都縣出差，同日在工廠的卡拉OK包廂遭藍育堅強吻和摟抱，甚至伸手入衣服摸敏感部位。

龍女表示，遭藍育堅猥褻時，上司盧某在場目擊卻未有制止，事後只叫她「不要放在心上，不要想太多」。

事後，盧某以微信及電話多次與龍女聯絡，希望她「關於昨晚的事，過去了就讓它過去吧。」

從龍女提供的聊天截圖顯示，「盧某」指龍女「受委屈了」、「人在江湖，有時候也是很無奈的身不由己，逢場作戲，想開一點」。當龍女不滿「盧某」目擊性騷擾過程卻未有阻止時，對方則稱「只是特殊情況」，並非公司「溫總的本意安排」（「雙瀛品牌」運營總監溫建生）。龍女事後離職並在上周三（10日）報警。

于都縣公安局今日通報，經過調查，藍育堅涉嫌猥褻龍女，已依法處以行政拘留10日。于都縣紀委晚上在微信公眾號通報，指藍育堅嚴重違紀，決定對其立案審查，並即時對其停職調查。

「雙瀛品牌」運營總監溫建生僅向內媒表示，「此事建議走法律程序，以調查為準。」

澎湃新聞網

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