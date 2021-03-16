外電報道，加密通訊軟件Signal在內地似乎已被封鎖，用家需要使用VPN（虛擬私人網絡）「翻牆」才能使用。有內地人向《蘋果》透露，昨天開始已使用不到Signal，要「翻牆」才能使用。

彭博社引述多名用戶指，Signal之前在內地不需要透過VPN就能使用，但自周一（15日）晚起若沒有使用VPN，便無法使用Signal。現時尚未清楚當局是暫時或永久封鎖Signal，而國家網信辦及Signal均未回應事件。

科技媒體TechCrunch報道稱，審查監察網站「Greatfire.org」發現Signal網站已於周一在內地被禁，但該軟件現時仍能於內地的蘋果商店下載，而Signal應用程式及網站在香港仍正常運作。

有內地用戶在微博上留言稱，「WhatsApp上不了就算了，連唯一的Signal都能被牆（禁用）？」、「Signal被牆了啊，唉……」。武漢肺炎死難者家屬張海亦向《蘋果》透露，周一晚起開始無法使用Signal，「昨天我的朋友就說發不出去消息了，前面還是好好的」，而張海本身有使用翻牆軟件，因此未有對他造成影響。

彭博社／TechCrunch／新浪微博／《蘋果》記者

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