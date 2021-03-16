澳洲自去年提出要徹查武漢肺炎源頭後，與中國關係急速變壞。繼美國國務院、加拿大國會及荷蘭國會先後認定中國官方在新疆對維吾爾族實施「種族滅絕」後，澳洲參議院昨日（15日）亦表決同樣動議，但在執政自由黨及在野工黨聯手下，以33票對12票否決。動議的獨立議員批評，兩大黨在人權問題上自我審查，向北京送出「勝利」。另外，中美高層後日（18日）會晤前夕，美國表明中美要改善關係，前提是中國停止經濟脅迫澳洲。

此項遭大比數否決的動議，由參議員帕特里克（Rex Patrick）提出，內容是將中國在新疆實施的政策定性為「種族滅絕」。動議如獲通過，澳洲政府必須呼籲北京結束「在拘禁中心的酷刑和虐待」，停止壓迫維吾爾人以及其他新疆少數民族。

表決後，帕特里克批評自由黨及工黨在中國人權紀錄的議題上自我審查，國會是表現懦弱的「紙老虎」，稱這是拱手讓北京獲得的「勝利」，讓中國得以繼續以貿易脅迫澳洲。他呼籲澳洲政府對中國不能總是「躡手躡腳」，強調澳洲早晚要站起來，不僅是為了捍衞新疆或香港的人權自由，也是為了保護澳洲的民主自由和主權。

執政黨聯盟和工黨的參議員則表示，不認為此項動議是解決人權問題的最佳途徑。自由黨參議員Jonathon Duniam強調，澳洲對有關新疆少數族裔被失蹤、大規模拘禁及強制勞動的報道持續關注。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）本月較早前曾表示，把中國在新疆施行的政策定性為「種族滅絕」，澳洲的看法與美國及加拿大略有不同，但正在「密切審視」發佈類似聲明的可能性。

中國官方一直否認在新疆侵犯人權，反駁是西方政客造謠。中國強調所謂「再教育營」是「職業教育和培訓中心」，少數民族的宗教信仰得到尊重，有關措施有助消除貧困和極端主義暴力傾向。

另外，被稱為拜登政府「亞洲沙皇」的白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell），16日接受澳洲媒體《悉尼先驅晨報》、《世紀報》訪問時表明，如中國不停止對澳洲的經濟脅迫，中美關係不會改善，此一要求亦將在周四的美中高層會晤中強調。

坎貝爾表明，「（美國）不會讓澳洲單獨留在戰場上。在親密盟友正受某種形式經濟脅迫之際，美國並不準備改善雙邊關係，也不打算另行處理。」他強調，中國必須在中澳關係重回正常化上有實質行動，美中才能改善關係。

中國外交部發言人趙立堅僅表示仍在商定是次會晤的具體議題，強調當前中澳關係困難局面，是澳方對一系列涉及中國主權和發展的問題上，採取錯誤言行造成。

中澳自去年以來，因疫情源頭爭議、貿易糾紛以及澳洲政界指控中國干預內政和進行間諜活動，兩國關係跌落至數十年來低谷。

德國之聲／美國之音／台灣《自由時報》／中央社

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