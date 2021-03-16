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中澳交惡｜澳拒定性新疆遭種族滅絕 遭斥送「勝利」予北京 美逼華停脅迫澳洲始改善關係 　

31分鐘前
帕特里克長期關注中國侵犯人權的情況。（互聯網）

澳洲自去年提出要徹查武漢肺炎源頭後，與中國關係急速變壞。繼美國國務院加拿大國會荷蘭國會先後認定中國官方在新疆對維吾爾族實施「種族滅絕」後，澳洲參議院昨日（15日）亦表決同樣動議，但在執政自由黨及在野工黨聯手下，以33票對12票否決。動議的獨立議員批評，兩大黨在人權問題上自我審查，向北京送出「勝利」。另外，中美高層後日（18日）會晤前夕，美國表明中美要改善關係，前提是中國停止經濟脅迫澳洲。

此項遭大比數否決的動議，由參議員帕特里克（Rex Patrick）提出，內容是將中國在新疆實施的政策定性為「種族滅絕」。動議如獲通過，澳洲政府必須呼籲北京結束「在拘禁中心的酷刑和虐待」，停止壓迫維吾爾人以及其他新疆少數民族。

表決後，帕特里克批評自由黨及工黨在中國人權紀錄的議題上自我審查，國會是表現懦弱的「紙老虎」，稱這是拱手讓北京獲得的「勝利」，讓中國得以繼續以貿易脅迫澳洲。他呼籲澳洲政府對中國不能總是「躡手躡腳」，強調澳洲早晚要站起來，不僅是為了捍衞新疆或香港的人權自由，也是為了保護澳洲的民主自由和主權。

執政黨聯盟和工黨的參議員則表示，不認為此項動議是解決人權問題的最佳途徑。自由黨參議員Jonathon Duniam強調，澳洲對有關新疆少數族裔被失蹤、大規模拘禁及強制勞動的報道持續關注。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）本月較早前曾表示，把中國在新疆施行的政策定性為「種族滅絕」，澳洲的看法與美國及加拿大略有不同，但正在「密切審視」發佈類似聲明的可能性。

中國官方一直否認在新疆侵犯人權，反駁是西方政客造謠。中國強調所謂「再教育營」是「職業教育和培訓中心」，少數民族的宗教信仰得到尊重，有關措施有助消除貧困和極端主義暴力傾向。

另外，被稱為拜登政府「亞洲沙皇」的白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell），16日接受澳洲媒體《悉尼先驅晨報》、《世紀報》訪問時表明，如中國不停止對澳洲的經濟脅迫，中美關係不會改善，此一要求亦將在周四的美中高層會晤中強調。

坎貝爾表明，「（美國）不會讓澳洲單獨留在戰場上。在親密盟友正受某種形式經濟脅迫之際，美國並不準備改善雙邊關係，也不打算另行處理。」他強調，中國必須在中澳關係重回正常化上有實質行動，美中才能改善關係。

中國外交部發言人趙立堅僅表示仍在商定是次會晤的具體議題，強調當前中澳關係困難局面，是澳方對一系列涉及中國主權和發展的問題上，採取錯誤言行造成。

中澳自去年以來，因疫情源頭爭議、貿易糾紛以及澳洲政界指控中國干預內政和進行間諜活動，兩國關係跌落至數十年來低谷。

德國之聲／美國之音／台灣《自由時報》／中央社

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