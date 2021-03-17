台灣內政部公佈，為爭取更多國際及港澳非牟利民間組織到台開設辦事處，30多年來首度計劃修訂規則，簡化申請登記程序，同時刪除辦事處以一個為限的規定。不過，大陸的組織仍然不可在台灣設點。

內政部今日公佈將修正「外國民間機構團體在我國設置辦事處申請登記作業要點」，刪除諸多管制規定，例如刪除不准設置秘書處及辦事處以一個為限的規定，讓國際組織可更有彈性決定在台灣設置辦事處的層級，而且不再限制辦事處數量。同時，也刪除辦事處應向當地警察機關報備的規定，以符合自由結社及「兩公約」（《公民與政治權利國際公約》及《經濟社會文化權利國際公約》）的精神。

內政部又指出，為提升國際組織到台灣的意願，這次也放寬辦事處設置條件，如尚未取得居留證的外籍負責人，可給予6個月時間補正。另外，當局新增香港及澳門相關組織到台灣設立辦事處的法律依據。

內政部表示，為維護國家安全及利益，大陸地區的組織仍不得到台設置辦事處，且其台灣人亦不得擔任大陸組織辦事處內任何職務。

內政部稱這次法規鬆綁，預期可有效吸、引入外國或港澳民間機構團體到台，有利拓展國際空間，增進實務外交效益，營造國際友善環境，創造與國際接軌的有利條件。

中央社

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