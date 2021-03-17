武漢肺炎嚴重打擊內地的經濟及零售業，連港人北上消費熱點羅湖商業城，亦因為生意欠佳，從美國惡名昭彰市場名單上除名。不過，當地多區的政府都打算推出免稅城項目，圖仿效香港建免稅購物天堂。其中羅湖區更已制定方案，擬將國貿大廈改名為「粵港澳大灣區免稅城」，爭取市內免稅政策落地；鹽田區政府亦計劃在沙頭角推進沙頭角深港國際旅遊消費合作區。

深圳市羅湖區公佈《羅湖區產業發展十四五規劃》徵求意見稿，提出發展「跨境消費中心」，加快推進「國貿免稅城項目」，建設「粵港澳大灣區免稅城」。意見稿又指出，會「積極爭取市內免稅政策落地」，同時支持多間條件的「龍頭企業」申請免稅品經營資格，建設「兩店三稅五平台」。

羅湖區政府亦希望，透過羅湖、文錦渡和蓮塘三大口岸，改善口岸消費環境，重點發展「海外精品優品消費、保稅展銷體驗消費、國貨精品展示」等業務，建設免稅購物區，以改善口岸免稅店品牌的佈局。

羅湖區工信局局長周建軍曾表示，羅湖正積極與深免集團、中免集團討論，加快推動「國貿大廈免稅城」項目落地，希望把大灣區免稅城項目納入深圳綜合改革試點事項清單。

與此同時，鹽田區政府也建免稅品區項目，當地政府稱規劃在沙頭角與建面積0.73平方公里的沙頭角深港國際旅遊消費合作區，同時，鹽田區計劃積極融入「深港口岸經濟帶」，借財政部同意深圳建設市內免稅店的機會，加快沙頭角口岸重建，成為「國際一流的免稅購物中心」，以盡快建成大灣區首個免稅消費領先的項目。

至於目前已經有跨境電商及免稅品資源的深圳前海，前海管理局本月初亦與深免集團簽訂協議，雙方計劃共同建設「三店兩平台一中心」，其中，「三店」包括離境市內免稅店、外匯商品免稅店、「免稅保稅相銜接及保稅+新零售」的免稅體驗店，兩平台則是免稅產業鏈綜合運維平台、全球高端商品銷售平台，及「全球免稅品調撥中心」，以改善升級生產、分配、流通、消費體系，建設粵港澳大灣區免稅購物中心。

武漢肺炎嚴重打擊深圳的零售業，市統計局指去年全市的消費總額為8,664億元人民幣（約1.03萬億港元），比前年下降5.2%，全市的經濟增長只有3.1%。

之前被視為北上港人其中一個消費熱點的羅湖商業城，上千間商舖在羅湖口岸封關後，早已變得冷清，之前吸引外國人的「高仿」名牌手袋、手錶商店已全部關門，服裝店多數沒開門營業，連以往北上港人經常光顧的修甲美甲店、電話卡攤檔，甚至茶樓、食肆，統統都已關門，整個商場只有十多間店舖勉強支持着。

21世紀經濟報道

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