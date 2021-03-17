香港疫情沒完沒了之際，3月16日開始，低風險地區人員進入北京不再查驗核酸證明。下月清明節，加上五一長假來臨，中國疾病預防控制中心副主任馮子健今日在央視訪問中表示，假期民眾外出時仍要戴口罩，同時要保持1米的社交距離。

對於防止疫情輸入，馮子健提出，要保持高度戒備和有準備的狀態，入境人員的篩查、醫學觀察、隔離這些措施，入境的貨品、物品檢測，相關人員的健康監護等這方面措施，都要做的更嚴謹、嚴密。另外就是醫療衞生要保持更高的敏感性，保證能夠及時發現輸入病例和輸入病例引起早期的疫情，一旦發現我們要做出快速的反應。

內地連續29天無新增本土確診病例，馮子健認為疫情的輸入並再次引起本土傳播，這種風險在未來很長的一個時期會存在，仍然要保證整個工作體系的高度戒備的狀態，做好早發現、早控制。

清明、五一假期將至，馮子健指出，境外輸入風險依然存在，認為民眾如有發燒、呼吸道症狀，最好不要外遊，或到人多地方；如外出一定佩戴口罩，平時注意保持個人衞生，盡量保持一米以上社交距離。各個旅遊景點的管理部門、服務部門要做好遊人數量控制、密度控制。

對於疫情控制，馮子健認為已經證實疫苗對防範武肺有非常良好的保護作用，要真正克服疾病，最終還是越來越高比例的人都接種上疫苗來消除影響。

至於何時能回復原來的生活，馮子健表示，這個主要取決於人群免疫水平的建立的時間。

央視

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！