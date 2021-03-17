全國人大會議11日通過修改香港選舉制度，台灣總統兼民進黨主席蔡英文今（17日）首度回應中國修改香港選舉制度。她表示，中國扼殺港人選擇民意代表的權利，這無疑是毀棄「一國兩制」的政治承諾。

民進黨今天召開中常會，副秘書長林飛帆在會中報告中國人大片面通過修改香港選制相關近況，發言人謝佩芬會後轉述蔡英文談話指出，近來中共修改香港選制，以及各種方式來阻止民主人士進入議會，讓香港的民主、自由都大幅度倒退，令人十分遺憾。

蔡英文稱，近來中共修改香港選制，以及各種方式來阻止民主人士進入議會，讓香港的民主、自由都大幅度的倒退，令人十分遺憾。她也注意到，先前中國以各種藉口，取消香港民選民意代表資格，已經讓香港民主陷入危機，而且進一步扼殺港人選擇民意代表的權利；這無疑是毀棄「一國兩制」的政治承諾。

蔡英文強調，對香港議題的立場不變，也呼籲國際社會共同關注香港民主、自由倒退的問題。她重申，反對「一國兩制」是台灣人民、朝野政黨最大的共識，政府會堅守台灣的民主自由，也會持續聲援香港。

中央社

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