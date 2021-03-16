正在江蘇南京監獄服刑的709案維權律師余文生，據悉近日健康惡化。余妻許艷探望丈夫後透露，余文生的右手不自主顫抖，連用筷子也有困難，又指獄方故意不讓他有適當治療，企圖威逼利誘他簽字「承認錯誤」，但在審判時不認罪的他堅決不從。

獄方不准接受治療

許艷前日到南京探監，隔着玻璃與丈夫見面。她此後透過Twitter發放影片，指見面時余文生的右手一直顫抖，「除了不能寫字，吃飯時他的右手都夾不到食物。吃飯都用筷子往嘴裏扒了放。」南京監獄把他帶到醫院看神經內科，但余投訴稱應該要看骨科，另外其四顆牙齒仍未得到治療。她接受自由亞洲電台訪問指，獄方要求余簽署「承諾書」以示認罪或承認錯誤但遭拒絕。「他一直認為，判刑四年已經屬重判，他本來就表示不服。現在還讓他寫承諾書，他不接受也不會配合這種非法要求。」

余文生在2018年初發表公開信，提出刪除中共進行政治宣示的憲法「序言」部份，並建議軍隊「國家化」，因此被當局帶走拘留，直到2020年6月才被安排受審，遭法院以煽動顛覆國家政權入罪判囚四年，去年底上訴亦被法院駁回。許艷促請當局出於人道考慮，把余文生調回戶籍地北京服刑，或者批准保外就醫。她又指獄方前天表示，下月不會再讓家屬探望余文生，理由是按「南京監獄自己的規定」每兩個月才能探視一次。

自由亞洲電台