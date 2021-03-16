內地北方周一出現近10年來最強的沙塵暴，連首都北京上空變成一片灰黃，大部份地區能見度小於1公里。北京再次出現沙塵暴，嚴重影響民生，網上有人舊事重提，「建議遷都到南方」、「遷都武漢好了」。香港大學城市規劃及設計系講師鄧文雄向《蘋果》表示，遷都牽涉不同因素，現今科技發展能減少人與人的接觸點，減低遷都的負面影響。

過去數十年來，內地曾多次出現「遷都」的聲音，中共建政後，北京繼續連年飽受沙塵暴吹襲，加上嚴重霧霾和人口等問題，無論官方或坊間早已提出遷都建議。2000年，時任國務院總理朱鎔基也曾提出，沙漠化問題若不能控制，遲早要遷都。2012年出版的《中國遷都論》便曾引起內地廣泛討論，提及因為環境問題，自1980年起中國民間開始有遷都討論。2006年，北京沙塵暴將「遷都」的提議推向高潮。當年3月，參加全國人大會議的479名代表，聯名提出議案，建議將首都遷出北京。

過去800多年，中國不斷受沙塵暴吹襲。金朝海陵王貞元三年四月（公元1155年5月前後），史書記載北京城進入一種「昏霧四塞，日無光」的狀態，更持續了17天之久，這或許是北京地區遭遇嚴重沙塵天氣侵害的最早記載。之後的800多年來，北京沙塵暴似乎未有減退，有學者統計稱，自明代歷朝官修編年體史書《明實錄》中有沙塵暴記載的1441年開始計算，到1644年明朝滅亡，204年中有97個年份出現沙塵暴天氣。雖然有學者指出，清代的沙塵暴頻率和強度已遠不如明代，但相關記載亦有不少。

除了沙塵暴，北京的其他問題也讓民眾認同遷都有逼切性，「大城市病」如嚴重霧霾、交通、人口膨脹等，讓當局頭痛不已。北京空氣質素已有改善，但霧霾問題仍未能「斷尾」，2019年，北京市優良天數為240天，佔比65.8%，當中二級良天數為155天，重污染日有4天，首要污染物均為PM2.5。2019年，當局指北京常住人口達2,153萬，亦讓外界關注北京的交通和人口帶來的社會問題。

北京另一個先天問題，就是「缺水」。北京地處半濕潤半乾旱地區，水資不足，早於1999年開始，北京更進入連續枯水期，城市快速發展和人口過快增長，經濟社會發展用水需求不斷增加。整個城市多年處於嚴重缺水狀態。有形容「北京比沙漠還缺水」。最終要透過中共戰略工程「南水北調」紓緩北京缺水問題。「南水北調」是向河南、河北、北京及天津供水。

截至2020年6月3日，南水北調中線一期工程已安全輸水2,000天，累計向北輸水300億立方米，其中，北京中心城區供水安全系數由1提升至1.2，河北省淺層地下水水位由治理前的每年上升0.48米，增加到0.74米。

官方一直未有決定遷都，但就不斷修訂北京的地位，發展周邊地區，協助北京的首都核心功能。2015年，將北京市政府辦公地址搬往通州區；官方更提出「一核兩翼」的關係，即首都北京功能核心區是主體，北京城市副中心通州、中國第19個國家級新區的河北雄安新區「兩個翅膀」，帶動整個地區發展。

通州區是位於北京市東南部、京杭大運河北起點的一個市轄區，與河北省廊坊市的三河市（燕郊鎮）、大廠縣、香河縣相鄰，與北京市朝陽區、大興區、順義區接壤，與天津市的武清區交界。

2015年，通州被定位為北京市行政副中心。2017年9月29日，通州升格為北京城市副中心。北京市委、市政府等機構隨後遷入，之後北京更多市級機關、央企二、三級總部、市屬國企總部和醫院也陸續遷入。

前年，有報道預計將有40萬人入駐通州行政新區。有民眾說，北京市「遷都」，也無法解決北京市空氣污染及人口膨脹的問題。

「十四五」規劃，北京將主動支持河北雄安新區建設，雄安新區是中國第19個國家級新區，也是首個由中共中央、國務院印發通知成立的國家級新區，位於河北省保定市東部，由雄縣、容城縣、安新縣及其周邊部份地區組成，用作疏解北京的首都機能（例如承接部份行政事業單位），並將定位為「畿輔節點城市」。

雖然北京「遷都」日期未定，但亦早已定下通州和雄安新區為「副都」。城市規劃及設計系講師鄧文雄指，北京決定遷都與否牽涉眾多因素，以宏觀角度分析，近年氣候變化，讓一個國家考慮是否遷都有決定性因素，「例如一個城市（首都），原本好靠近海邊，不過天氣變化，而家讓水位上升，可能政府都要考慮遷都」。

鄧文雄表示，一個首都存在數百年，基本設施配套已非常成熟，如要考慮遷都，實非易事，除了交通基建配套，更有行政及經濟考慮。古時，人與人要靠實體接觸，但現今科技網絡發展，已縮減人與人之間的流動性，亦減低遷都的影響。另外，科技進步確拉闊了人們的接觸點，就算不是居於首都，亦可以透過互聯網辦理各項手續。人口過於擠逼，遷都亦可「拉鬆」人口密度。

綜合報道

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