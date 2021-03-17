位於安徽省績溪縣的龍川景區胡氏宗祠，不僅是全國重點文物保護單位，且是前國家主席胡錦濤曾經返鄉觀瞻的地點。績溪縣檢察院周一（15日）公佈一份起訴書，指當地一名49歲姓葛的男子，去年10月3日飲酒後為「宣洩情緒」，竟拿起斧頭前往胡氏宗祠，破壞門鎖後進入祠內，用斧頭劈向兩扇大門，造成儀門、儀門門神等文物損毀。不過，內媒已刪除有關報道，無法瀏覽。

《新安晚報》前日報道有關消息，報道引述起訴書指出，葛男於當晚9時飲酒後，拿着一把斧頭來到胡氏宗祠，並將宗祠外門鎖破壞，然後進入宗祠內，「為宣洩情緒，製造影響」，他先用斧頭劈向通往內院的上有門神的兩扇大門，因未劈開，便用雙手以拖和推的方式將其放倒在地。隨後，葛男又將與門神大門並排的左右通過內堂的四扇木門推倒在地，造成儀門、儀門門神、邊門、石礎等文物不同程度損毀。

起訴書續指，被損儀門、儀門門神、邊門的修復費用預計3.2萬元人民幣（下同，約3.8萬港元），被損石礎的損失價格預計300元（約360港元），而由於葛男明知胡氏宗祠是國家重點文物保護單位卻故意破壞，「犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以故意損毀文物罪追究其刑事責任」，決定對他提出起訴，並建議將他判刑10個月及罰款3,000元（約3,580港元）。

胡錦濤曾於2013年9月13日攜夫人劉永清一起返回績溪縣觀瞻胡氏宗祠，並一同前往祖墳祭祖，當時他已卸任國家主席大約半年。遊客平時只能從側門進入胡氏宗祠，但當日為了迎接胡錦濤，胡氏宗祠首次打開正門迎接。

胡氏宗祠始建於宋，至明嘉靖二十五年（1547年）由名將胡宗憲倡導捐資擴建，之後分別於清光緒四年（1878年）及二十四年（1898年）重修，1988年被國務院批准為第三批全國重點文物保護單位。祠內的裝飾以各類木雕為主，有「木雕藝術博物館」和「民族藝術殿堂」之稱。

《新安晚報》／安徽網

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