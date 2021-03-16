明朝永樂元年（公元1403年），明成祖朱棣大力擢升燕京（現今北京）北平府的地位，花了十多年的時間在北京進行大規模建設，及遷移民眾。永樂十八年，永樂帝下詔正式遷都，改北京為京師，改金陵應天府為南京。自「永樂遷都」後，除了1927年至1949年間，中華民國於南京設都外，北京大部份都是當時政權的首都。

雖然中共建政後定北京為首都，但其實黑龍江曾一度成為「首都考慮點」。1946年4月，東北民主聯軍攻陷哈爾濱。當時在毛澤東心目中，黑龍江省猶如一隻展翅的天鵝，哈爾濱市是「天鵝項下的珍珠」。抗戰勝利之初，考慮到哈爾濱與蘇聯靠近，便於取得支援和幫助，毛澤東和中共中央準備在哈爾濱宣佈建立新中國。1949年9月，國民黨在美國支持下增兵東北，搶佔交通要道。毛澤東決定，黨中央不再遷往東北。

另外，在1949年1月31日，北平（北京）宣佈和平解放，東北局城市工作部部長王稼祥拜訪毛澤東，二人曾詳談定都問題。

王稼祥當時分析：「凡建都金陵王朝（南京），包括國民黨政府都是短命的⋯⋯從另一個角度來看，南京離東南沿海太近，從當前的國際形勢來看，這是一個很大缺陷，我們定都最好不選在南京。」

隨後王再分析西安：「它的缺陷是太偏西，現在中國的疆域不是秦漢隋唐時代了，那時長城就是邊境線，現在長城橫卧於中國的腹地。因此地理位置上已不再具有中心的特點。」至於開封、洛陽等古都，因為經濟落後，短期難以改善，且黃河水患嚴重，因此都不合適。

王稼祥最後提出北平，「北平位於沿海地區，屬於經濟發達圈內」，而且還扼守咽喉地帶，臨近蘇聯與蒙古，無戰爭之憂，離海近，但不至於太近，「渤海是中國內海，有遼寧、山東兩個半島拱衞，從戰略上看也比較安全，一旦國際上有事，不至立即使京師震動。」

另外從民眾心理分析，王稼祥認為北京是明清兩代帝都，當地人都會說自己是「天子腳下之臣」，所以從心理和感情的角度來看，會樂於接受。聽罷王稼祥的分析，毛澤東最終決定定都北京。

《中國遷都論》／鳳凰網

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