中國在新疆壓迫維吾爾族人的手段，早前已相繼被美國、加拿大、荷蘭等國定性為「種族滅絕」。然而，近期亦與中國關係轉冷的澳洲，其參議院周一（15日）卻以33票對12票否決一項指控新疆存在「種族滅絕」的提案，投反對票的包括總理莫里森領導的自由黨。

兩大黨被斥對華懦弱

澳洲參議院獨立議員帕特里克當日在議會上提出上述動議，但提案最終被執政的自由黨及工黨聯手否決。帕特里克表示，對兩大政黨的決定感失望，並批評他們對中方表現懦弱，對中國人權紀錄的議題進行自我審查，形容這是拱手讓北京取得「勝利」。

澳洲自由黨參議員杜尼亞姆回應指，通過此項動議並非是解決中國人權問題的最佳途徑，強調澳洲對新疆大規模羈押和強制勞動等問題仍「深感憂慮」，將以更有意義的方式關注問題。澳洲外長佩恩早前曾表示，有證據顯示新疆存在強迫勞動、強迫絕育以及系統性對虐待婦女等侵犯人權的行為，強調澳方將繼續在涉疆問題發聲。

對於新疆人權，中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭同日在聯合國會議，批評英美澳加等國濫用人權理事會平台，「把『種族滅絕』的帽子扣到中國頭上，荒謬至極」，敦促上述國家立即停止借人權問題干涉別國內政。

至於中澳關係，中國外交部發言人趙立堅昨日指，根本原因在澳方於涉及中國主權安全等問題上採取錯誤言行，「這其中是非曲直澳方是十分清楚」。

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