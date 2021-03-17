北京前日（15日）遭遇10年來最嚴重沙塵暴吹襲，全國有14個省、約1.2億人口受影響。雖然昨日情況一度好轉，但整個京津冀區域地面轉為西南風，令沙塵回流。中央氣象台今日清晨續發沙塵暴藍色預警。北京空氣質量達危險水平。

對於天氣原已好轉的北京再遭沙塵回馬槍影響，新華社報道指，16日白天受高壓底部偏北風影響，沙塵主體移出北京市，空氣質量回復「1級優」、「2級良」水平。但昨日午後，整個京津冀區域地面轉為西南風，令原已移出北京的沙塵逐步從西南方向回流，在昨日傍晚重新覆蓋北京市。

北京自昨晚起，市內PM10濃度水平上升至「4級中度污染」級別。截至17日10時，北京市PM10濃度為城六區285微克／立方米，西北部280微克／立方米，東北部249微克／立方米，東南部266微克／立方米，西南部282微克／立方米。

據北京市生態環境監測中心今日午後監測數據顯示，受外來沙塵影響，北京市空氣質量為「4級中度污染」，首要污染物是PM10。預計17至18日，在弱偏南風作用下，沙塵回流會持續影響北京，空氣質量總體將處於「4級中度污染」級別。

而據北京空氣質量實時指數顯示，截至下午3時，指數為332，污染級別為5級達危險水平。

北京之外，中央氣象台預計，至今早8時，新疆南疆盆地和東部、內蒙古西部、青海東北部、甘肅、寧夏、陝西中北部、山西、河北中南部、北京南部、山東中西部、河南、安徽中北部、江蘇西北部、湖北中北部等地的部份地區有揚沙或浮塵天氣，其中新疆南疆盆地局地有沙塵暴。

新華社／《新京報》

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