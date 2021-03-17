人權組織指控逾100萬名維吾爾族人和其他穆斯林少數民族，被關押在新疆拘留營內被迫勞動。中國外交部多次重申歡迎西方各界人士「到新疆走一走、看一看」，實地了解新疆經濟社會發展和人民安居樂業的真實情況。不過，外交消息人士證實，歐盟使節團因要求探訪入獄的維吾爾族學者伊力哈木‧土赫提（Ilham Tohti），致新疆之行陷入停頓。

中國自2019年以來一直向外宣稱，已邀請外國外交官和聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）訪問新疆自治區。一名歐洲外交官員告訴法新社，這是因為使節團希望探視伊力哈木。伊力哈木是維吾爾族經濟學家，2014年因分裂國家罪被判處終身監禁。該外交官說：「協商陷入僵局是因為歐盟方面提出了探視伊力哈木等條件，我認為，他們不會很快動身。」

中國駐歐盟使團團長張明昨天談到歐盟使節訪問新疆一事，「幾乎全都安排妥當」，但因「無法接受的要求」而觸礁。「他們堅持探訪一名被中國法律定罪的犯人，這恕難接受，我很抱歉。」

北京當局強烈否認迫害新疆維吾爾人等罪名，並表示所有囚犯均已從「職業訓練中心畢業」。中國宣稱，職訓中心有助消滅區域極端主義，並可提高人民所得。張明重申，巴切萊特2月底呼籲對新疆人權情況展開獨立且全面性調查後，中國外交部長王毅3月7日對巴切萊特發出了邀請。

張明堅稱，新疆對外國外交官、記者和旅遊開放。駐華外國記者協會（Foreign Correspondents’ Club of China）則表示，過去一年來，試圖從新疆發出報道的所有外國記者，都遭到中國當局的普遍騷擾和監視。

歐洲議會於2019年向伊力哈木頒發「沙哈洛夫」人權獎（Sakharov Prize），但他被中共囚禁，無法親自領獎，其女兒菊爾‧伊力哈木代父領獎。她當時表示，現時「不知父親是否還活着」。伊力哈木是中國著名的維族學者，從事改善維族少數族群狀況和促進中國族裔間對話工作20多年，2014年他被控分裂國家罪被判無期徒刑。

法新社

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