歐盟將在本月召開外長會議，就新疆問題制裁中國官員、實體，中國駐歐盟使團團長張明表示「嚴重關切」，促請歐盟「三思」，並強調「如果有人執意要搞對抗」，中方「別無選擇」，「惟有奉陪」，聲稱「基於謊言的制裁可以被視為故意損害中國的安全和發展利益」。

張明出席歐洲政策中心一個網上論壇時回應歐洲有意打算以新疆問題制裁中國的消息時聲稱，「一些極端反華人士」不願意看到新疆「穩定」，「編造」集中營、種族滅絕、強迫勞動等「謊言」，他認為這些說法「純屬惡意政治炒作」。

張明不但否認新疆有種族滅絕、強制勞動和宗教壓迫等情況，更聲言「有極端反華人士不願意看到新疆穩定而編造謊言」，又指控「很多國家」都設有「去極端化中心」、「教育轉化中心」，聲稱中方的做法「與美國、英國、法國的去極端化做法本質上並無二致」，強調新疆「社會安全穩定，發展持續向好，人民安居樂業」。

《華爾街日報》早前引述知情人士指出，歐盟外長將在下周一（22日）舉行會議，討論對中國在新疆侵犯人權行為採取一系列措施，其中可能包括對中國官員和實體實施制裁。報道引述一名知情人士稱，制裁將針對4名中國公民和一個實體。如果歐盟決定制裁，將是自1989年天安門事件後，歐洲首次把制裁矛頭指向中國。

綜合報道

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