台灣蘇花公路昨日發生致命車禍，一輛旅遊巴於蘇花公路蘇澳路段撞上山壁，造成全車45人中，至少六人喪生，39人傷。僅受輕傷的旅遊巴司機指，撞山前曾踩下煞車掣惟無反應，遂釀車禍。

出事車輛為遊覽車公司「騰龍通運」旗下，由「好視野旅行社」租用。該兩日一夜花蓮旅行團，連同團友、領隊、司機及跟車工作人員在內共45人，團友多為約40至60歲，屬新北市新店區復興里包團，原定昨日從花蓮返回台北，不幸遭遇橫禍。昨日下午4時許，肇事旅遊巴在蘇花公路（台9線）115K蘇澳段撞上山壁。目擊者稱，當時車速很快，直到過彎處，司機才急踩煞車，但車體仍直接衝撞山壁，然後彈回，再撞上護欄。

煞車痕46米

現場所見，地面留下46米長煞車痕，涉事旅遊巴嚴重損毀，橫向攔腰擋在兩條行車線上，車輛左側後半車窗玻璃幾乎全部脫落，車身被撞穿一個長約兩至三米的大洞，車內物品及座椅凌亂外露。車頭下半部擋風玻璃嚴重破裂，上半部玻璃則已不見蹤影，車上物件及車輛碎片散落一地。大批傷者坐在路旁等待救援，有輕傷者自行以毛巾或徒手按壓頭部止血。一名傷勢較重的女傷者滿臉鮮血仰卧地上，由其他傷者安撫照顧。有長者則手按傷處，滿臉驚恐呆坐地上，路旁水渠更可見傷者倒卧其中。事發後當地包括蘇澳、南澳、觀音等消防分隊派員前往救援，至少五人在救援隊到達時，已失去生命迹象，其餘10人重傷、30人輕傷，分別送往附近三間醫院治理。至夜晚，再多一名傷者不治，死者年齡由21歲至78歲。

疑煞車失靈

肇事游姓司機頭部輕傷，身體不適，但仍堅持於現場協助救援。他表示，事發時煞車失靈。救護員曾勸他上救護車就醫，他則待所有乘客及工作人員獲救後，才在攙扶下送醫；他其間頻頻拭淚，自責不已。帶團的里長事後於醫院向死者家屬自責下跪，獲對方扶起，未作苛責。

旅行社派員前往處理，初步對受傷旅客發放2,000元新台幣（下同，約549港元）慰問金，死亡旅客五萬元（約13,700港元）。旅遊巴及旅行團都有保險，估計死者可獲賠至少400萬元（約109萬港元）。

公路總局指，涉事車輛2018年出廠，今年1月剛驗車合格；司機2000年取得旅遊巴駕駛執照，事故發生時駕駛時間3小時19分鐘，前一日則駕駛了4小時47分鐘；事發路段不太困難，事故原因還待進一步調查。台灣蘋果新聞網