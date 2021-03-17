台灣宜蘭蘇花公路東澳段昨日發生6死39傷的奪命車禍，有死者家屬激動地說：「遊覽車（旅遊巴士）游姓駕駛車開太快，絕對需要負起責任！」有民眾上傳一段行車記錄儀的畫面，片中可見旅巴車速不慢，前幾個彎道都很正常，但在最後一個彎道，旅巴車速疑似加快，再見到旅巴後已經發生事故。有目擊者指，幸好旅巴撞到山壁後有所緩衝，不然整輛車應該直衝落山谷，死傷恐怕更嚴重。

公路總局表示，事發路段限速40公里，國家運輸安全調查委員會下午1時許也派員重組現場釐清車禍起因。據報，事發時有一輛客貨車跟在旅巴後方，司機看到旅巴過第一個彎時車速加快，旅巴游姓司機不斷腳踩煞車掣，煞車燈頻亮卻沒減速，照理應該會煞停，但現場是斜坡，增加車速才會發生事故。

家屬為死者設靈難掩悲痛

63歲的華姓男子與60歲的溫姓妻子同坐這輛死亡旅巴，雙雙不幸罹難。華姓夫妻與兒子在新店區經營麻辣火鍋店，意外發生後，火鍋店門口張貼公休的告示，華男的兒子在店內收拾東西，下午將前往參加法會。對於父母驟逝，他語帶哽咽地表示非常難過，不知道該如何是好，盼檢調釐清事故原因，讓家屬知道真相。

另一名年僅21歲、最年輕的死者呂淑楨，其家屬今早在殯儀館為她設置靈堂。呂女的嫲嫲哭着說：「呂淑楨很聽話、很孝順，昨天早上還很高興跟阿公說要去玩，沒想到（連同椅子）被甩飛，（死時）身體還在椅子上。」

家屬透露，呂淑楨是大三學生，她經常陪家人出遊，去年還跟家人一起到花蓮遊玩，這次也是特別請假陪父母遊花東。姑姐說：「因為親戚都住在新店，大家也都住在附近，與呂淑楨幾乎天天見面，她與阿公、阿嬤（祖父、祖母）每周見也好幾次面，晚上也常到阿嬤家吃飯。」

她們表示，呂淑楨的父母坐在第五排，淑楨坐在後面第七排，在車上安全帶都繫得很緊，結果她整個人連同椅子一起被甩飛出去，飛到車外的她還是坐在椅子上繫着安全帶，沒想就這樣離開了。

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