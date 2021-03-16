法國參議院友台小組原計劃在今夏訪台，考察台灣的防疫措施。不過據法媒披露，中國駐法大使盧沙野早前竟致函小組主席里夏爾，以有關行程將威脅北京與台北間的現狀為由要求取消。台灣行政院長蘇貞昌昨日回應指，中國此舉「只會讓全世界更看不起」。

蘇貞昌：中共無限政治上綱

據法媒「字母A」近日報道指，中國駐法大使盧沙野於2月18日向里夏爾發出這封措辭嚴厲的信函，信中表示「世界上只有一個中國，而台灣是中國不可分割的一部份」。而友台小組訪台不僅將「破壞」這個原則，更會「向台獨勢力送出錯誤的訊息」，要求未來要避免「與台灣當局進行任何形式的官方接觸」，報道指里夏爾對此非常不滿，將給予明確回覆。

台灣行政院長蘇貞昌昨日在立法院受訪時指，這次法國友台小組想要來台交流防疫經驗是好事，因健康沒國界，不過中國連這樣也要阻撓，只會「讓全世界更看不起，同時也會讓全世界認為中國是以政治無限上綱。」台灣外長吳釗燮也表示，中國已超出一般文明國家的思考，對於中國大使的作為予以譴責，強調「世界上任何地方，希望能夠跟台灣做朋友的友人，都歡迎到台灣來」。台灣總統府發言人張惇涵反諷：「中國國家主席習近平前一陣子不是說『不要恃強凌弱』嗎？」

中央社