大陸自本月1日起以「截獲檢疫性有害生物（介殼蟲）」為由，暫停鳳梨（港稱菠蘿）進口，引發台灣一場「鳳梨保衞戰」。然而，北京一方面打壓台灣農產品，但今日卻推出「農林22條措施」，拉攏台灣農民在大陸發展農業林業，統戰意味極強。

新華社今日報道，國台辦、農業農村部、國家林草局、國家發改委、財政部、自然資源部、水利部、商務部、中國人民銀行、國家市場監管總局及供銷總社等11個部委，聯合推出《關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施》（「農林22條措施」），並且即日起實行。

報道指，「農林22條措施」的具體措施，包括台灣人和台資企業從事農業生產經營可申請農業保險保費補貼，享受農業信貸擔保和創業擔保貸款貼息支持，同時涉及農地林地使用、融資便利和資金支持、投資經營、研發創新、開拓內銷市場等方面提出具體支持措施，進一步為台灣人、台企提供同等待遇，支持台灣人、企參與大陸農業林業高質量發展，助力鄉村振興。

當局宣稱，新措施是「秉持『兩岸一家親』理念」來支持台灣人、企業，並強調措施是「全面貫徹落實習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的談話」。談話中，中共總書記習近平曾表示要「完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策」。

事實上，台灣的農業技術疑似早已外移至大陸。正當大陸禁止台灣鳳梨入口時，中共官媒曾特地報道「大陸菠蘿之鄉」的廣東湛江市徐聞縣的鳳梨，還強調收購價是往年的一倍，惟報道同時透露，徐聞縣多款品種鳳梨之中，包括了台灣著名的「金鑽鳳梨」和「甜蜜蜜鳳梨」。民進黨和國民黨就此事互相質疑，是對方將種植台灣品種鳳梨的技術帶到大陸。

對於大陸不斷的向台灣提供「優惠」，台灣總統蔡英文昨日出席民進黨台北市黨務會談時表示，台灣面臨很大的外部壓力，如果要用「國民黨的方式去迎合大陸」，「我們就等着變成第二個香港」，但現在的台灣能撐住大陸的壓力，現在就是台灣人最有韌性與自信的時候。

新華社／台灣《三立新聞網》

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