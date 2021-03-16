內地瘦肉精屢禁不止，央視揭發河北省滄州市青縣的養羊基地長達十年添加「瘦肉精」，包括在台灣引發爭議的萊克多巴胺，還有高毒性、過去屢在內地造成大規模食物中毒的沙丁胺醇等。

正常羊混入食藥羊

青縣為華北牧羊業重鎮，年產量達70萬隻。央視調查發現，當地有養羊戶將瘦肉精攪碎成難以用肉眼觀察的粉末，加入飼料。報道引述知情人士指，「當地養羊沒好的，都餵瘦肉精。」有飼料推銷員亦指，當地使用瘦肉精「差不多有十年了。」有販羊經紀人則透露，使用瘦肉精的羊每隻能「多賣五六十元（人民幣，約71港元）」。

內地禁止瘦肉精近20年，報道稱青縣相關部門一直有嚴查，但業界運輸羊隻時，會將少量未餵過瘦肉精的「綠色羊」混在其他羊中應付檢驗。養殖戶也會在當局巡查時，預先收到風聲，鎖門離開，有人更指，「來查了，村支書（記）都通知。如果是市（級相關部門）的來，他先給縣通知，一級一級都有通知。 」事件曝光後，滄州市政府回應稱，已成立處置工作領導小組，責成監管執法部門連夜趕往調查；又稱已控制涉事者，封存問題羊肉追溯瘦肉精來源。

瘦肉精能促進瘦肉生長，豬、 羊等攝入後，瘦肉精會在肌肉組織殘留。人類食用含瘦肉精肉類會引發頭暈、心悸及血壓上升等中毒症狀。尤其高毒性的克倫特羅和沙丁胺醇，絕大多數國家都已禁止。新浪新聞