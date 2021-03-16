內地繼「甜野男孩」丁真後，近日又有一條短片在網絡瘋傳，片中7歲女主角憑着天真無邪又甜美可愛的微笑爆紅。短片發佈不足2周，已有逾4,500萬次觀看，還幫助破舊學校吸金改善設施。不少網民笑指，小女孩笑容好甜美好治癒，長大後肯定是大美女，也有人感嘆女孩生在偏遠窮困農村，覺得可惜，遭他人批評講法傲慢。

極速走紅網絡的小女孩名叫鐵嘉欣，是寧夏西吉縣馬建鄉大坪小學一年級學生。3月3日，該校的支援教育老師馬瑞放學時，隨意為鐵嘉欣拍下短片，並上傳到短片平台，意外令學生變成網絡紅人。

片中的鐵嘉欣身穿紅色外套，背着書包，與其他同學等待放學。初時，鐵嘉欣眼神帶點迷茫望着遠方，後來發現被老師拍攝時，即變得一臉靦腆，用手掩口微笑。

由於她的臉容清秀，笑容甜美又自然，短片迅速在網上流傳，短片至今已有逾4,500萬次觀看量，125萬個點讚和逾6萬條評論。

鐵嘉欣的姐姐鐵國琴表示，妹妹自小就愛笑，見到老師在拍她，「一害羞就笑了」。鐵國琴透露，妹妹與老師馬瑞關係很好，父母也很偏愛妹妹，學習自律，「從不嬌慣，是個懂事的孩子」。她又指鐵嘉欣平常愛下棋、畫畫，對嘉欣因短片而爆紅，父母也感到奇怪，但希望「不想讓她過早地接觸網絡事物」。

網民大讚鐵嘉欣笑容十分治癒，猶如小天使般，讓人感到最純真的美，也有人感嘆可人兒成長在偏遠農村有點可惜，但此番言論隨即被批評帶有城市人的偏見。

鐵嘉欣微微一笑已傾城的短片，令她人氣急升，除了吸引大批粉絲，也引起中國扶貧基金會的注意，了解其學校設施後捐出5萬元人民幣（約5.97萬港元）的廚房設備，改善學生用餐條件。

封面新聞／寧夏新聞網

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