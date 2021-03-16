北京前日迎來了近十年最強的沙塵暴後，天色昨日終由「黃」轉「藍」，清晨市內大部份地區的能見度均在十公里以上，北京市氣象台昨早亦已解除沙塵暴預警。不過據中國氣象局預測，預計國內部份北方地區在本周五還將迎來一次規模較小的沙塵暴。

沙塵暴主體昨日已移至河北南部、山西、山東、河南、安徽北部等地。中央氣象台昨天繼續發佈沙塵暴藍色預警，預計新疆南疆盆地和東部、甘肅、寧夏、山西、河北中南部、北京中南部、山東、河南等地的部份地區今日仍有揚沙或浮塵天氣，其中新疆南疆盆地等地的部份地區有沙塵暴。

據中國氣象局環境氣象中心主任張碧輝預計，預計本周五至六受到冷空氣影響，內蒙古中西部、河西走廊、寧夏等地部份地區仍有揚沙或浮塵天氣，但強度肯定比這次沙塵暴要弱。

趙立堅斥韓媒炒作

南韓西部海域五個島嶼等地區，昨日亦開始迎來這波沙塵暴，預計沙塵暴範圍將逐步擴大到南韓首都圈。對於有韓媒報道時指這波沙塵暴源於中國，中國外交部發言人趙立堅昨日反駁指，環境和空氣污染問題沒有國界，強調這次的沙塵暴源於中國境外，中國只是途經站，又指中國輿論「沒有因為蒙古國可能是上一站而加以指責」，呼籲「各方都應以科學和建設性的態度看待相關問題，避免不必要的炒作和輕易扣帽子」。

澎湃新聞網