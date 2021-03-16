中央強調要推動平台經濟規範健康持續發展，市場監管總局前天頒佈新法例，規定網絡經營主體年交易額累計逾10萬元人民幣就必須登記，銷售的商品或服務不得損害國家利益及違背公序良俗，並不得實施擾亂市場競爭秩序行為。另外，製作網絡交易活動直播視頻的服務提供者，應自直播結束後起保存視頻不少於三年。

習要求充實反壟斷力量

中共總書記習近平前天主持召開中央財經委員會會議時稱，要加快健全平台經濟的法律法規，充實反壟斷監管力量。根據市場監管總局新頒佈並將於5月1日起實施的《網絡交易監督管理辦法》，網絡交易經營者不得干涉平台內經營者的自主經營，當中包括不得通過搜索降權、下架商品、限制經營、屏蔽店舖、提高服務收費等方式，禁止或限制經營者自主選擇在多個平台開展經營活動，即不得要求個別經營者在不同的網絡平台「二選一」。

網絡交易經營者以直接綑綁或者提供多種可選項方式向消費者搭售商品或者服務的，應當以顯著方式提醒消費者注意；要求自動續費服務的經營者應當在消費者接受服務前以及續費前五日，以顯著方式提請消費者注意，由消費者自主選擇等；不得作虛假或者引人誤解的商業宣傳，包括虛構交易、編造用戶評價，將好評前置、差評後置，虛構點擊量、關注度等流量數據等。新華社