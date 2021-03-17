中國侵犯新疆維吾爾族的人權問題屢受西方社會批評。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋近日在新疆調研時強調，要堅持「宗教中國化」方向，以「鞏固去極端化成果」為基礎，以「依法管理」宗教事務為保障，引導新疆伊斯蘭教「更好與社會主義社會相適應」。

汪洋周日（14日）起率領調研組在新疆調研4天，並分為4個小組在烏魯木齊、喀什、吐魯番、哈密、克孜勒蘇、昌吉等地，與農村、社區、學校、企業、黨政機關、科研機構、宗教場所的中共黨員幹部、專家學者、各族民眾和宗教界人士展開一對一訪談，並召開座談會聽取工作匯報。

汪洋在會上指出，要「完整準確」貫徹「新時代」中共治疆方略，科學把握新疆工作形勢，聚焦「社會穩定和長治久安」工作總目標，把黨中央的決策部署落到實處。

汪洋強調，新疆工作要在「事關長治久安」的基礎性工作上下工夫，在「破解突出問題、補齊短板弱項」上下功夫；要「保持社會大局長期持續穩定」，以鑄牢「中華民族共同體意識」為主線，做好民族工作，「順應各族群眾意願，加強國家通用語言文字教育」。

他又指，要全面貫徹「黨的宗教信仰自由」政策，堅持「我國宗教中國化」方向，以鞏固去極端化成果為基礎，以社會主義核心價值觀為引領，以經學思想建設為關鍵，以加強宗教人才培養為支撐，以依法管理宗教事務為保障，引導新疆伊斯蘭教「更好與社會主義社會相適應」。

新華網

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