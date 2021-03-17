有「敢言企業家」之稱的河北民企大午農牧集團創辦人孫大午、其妻劉會茹、兩名兒子、兩名兒媳及公司高管等25人，去年11月遭河北警方以涉嫌觸犯尋釁滋事、非法吸收公眾存款等罪名拘捕。有報道指，案件被當局列為高度敏感，被捕眾人的律師一直被阻撓會見當事人。員工亦關注孫大午一家的安危，而在官方打壓下，集團營運受到嚴重影響。

自由亞洲電台報道，孫案中的多名代表律師，近日到河北省高碑店市公安局要求會見當事人時，遭警方以各種借口阻撓。

2019年遭吊銷執照的「洗冤律師」伍雷（真名李金星）向該台透露，律師遲夙生抵達高碑店市已一周，準備今日（17日）會見孫大午弟弟、大午集團總經理孫德華，但遭當局阻撓。他又指，案中被捕的25人，絕大部份仍未能與律師見面，即使有些是被指定監視居住，亦不能見律師。

另一名不願透露姓名的律師指，劉會茹患高血壓，健康欠佳，但要求保釋也被拒絕。此外，大午集團的多名高管情況也不明朗。因為案件敏感，代理律師都難以公開發言爭取。

大午集團中層管理人員陳女士指出，被帶走的人當中，有6至8人被以監視居住的名義秘密羈押，包括孫大午和他的大兒子；其他人如孫妻及二兒子，則已被逮捕。她又指，在疫情及官方打壓下，集團營運十分困難。

報道指，大午集團所在地的政府已組織「工作組」進駐公司，收繳公務印章及資產，部份員工經濟陷困。官方還在路口設關卡，嚴查進入公司的外人；當地律師事務所也被禁止私自介入該案。

維權網今年初曾發文譴責當局通過施壓和誘導方式，迫使該企業所在地村民做偽證。

孫大午家人及公司高層等20多人，去年遭警方帶走。輿論普遍認為，孫大午因長期公開抨擊時政，並創辦福利醫院觸及地方利益，而遭當局以所謂尋釁滋事和破壞生產經營的罪名指控。

自由亞洲電台

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