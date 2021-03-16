疫情下，內地食店生意難做，但深圳一間火鍋店竟在肥牛碟內「附送」活生生壁虎，「翻着白色的肚皮，躺在肥牛碟內」。另外，福建一間人氣粥店還向假扮新員工的放蛇記者教路，把顧客吃剩的排骨撈出來回收，加入山藥排骨粥內再煲，令人作嘔。

在深圳，汪先生與朋友吃火鍋，點了一個168元人民幣（約204港元）的套餐享用，當他們吃得津津有味時，突然發現肥牛碟內有條尾巴，初時以為是香菜梗，就用筷子戳了一下：「戳一下肚子，牠的前肢就開始抖，然後眼睛還在眨，就像凍僵然後慢慢回神的那種感覺。」

侍應立即處理，回收肥牛和壁虎，店方並安排免單。汪先生說：「（事後）拉了兩次肚子，跟壁虎有沒有關係我不太清楚，就很讓人不舒服。」後來，他發現這間火鍋店有很多差評，有食客寫道：「有吃出過動物腿的，我覺得我們不是（個別）個案，希望他們整頓一下衞生。」

火鍋店經理則解釋，用餐座位是監控死角位，本不開放，但顧客硬要坐在那個位置。店長表示，事後他們已展開調查，但暫未有結果。對於壁虎從何而來，他們也感到很疑惑。店長說：「我們的肥牛是機器現切的，切完上桌不到一分鐘，不會再放進冰箱冷藏。」

福建粥店被爆食剩排骨回收煲粥

在福州，內媒記者到一間自稱連續3年獲得「全國粥品類頭部品牌」的曼玲粥店應徵，揭發多名員工長時間沒洗手就用手取食材，在廚房吸煙等。更離譜的是，店員在晚市後把當晚吃剩的排骨撈出來回收，再加入給顧客的山藥排骨粥中，店員更指做法沒有大礙。

在另外一間三米粥舖溫泉店內，卧底記者在沒有健康證下獲成功獲聘，店長表示可以等人來檢查時再去辦證。該粥舖的員工也是徒手拿食材，整理完貨架後也沒洗手就處理食材、徒手捏皮蛋。

曼玲餐飲對於福州寶龍分店存在食品安全隱患一事，發出處理通報，稱「強制關停曼玲粥店福州寶龍店的第三方外賣平台賬戶和線下實體店舖，對該店舖進行全面徹查，主動向政府監管部門匯報整改情況」。

看看新聞網／福建電視台

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