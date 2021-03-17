內地積極發展數碼人民幣，先後在深圳、江蘇蘇州、北京、四川成都等地展開試點。人民銀行發現不法分子利用民眾對數碼人民幣的參與熱情行騙，特別列出三種常見詐騙手法，提醒公眾小心受騙。

人民銀行今日（17日）在微信公眾號發文指出，近期出現不少騙徒利用公眾對數碼人民幣認識尚淺又想積極參與的心態，以數碼人民幣的名堂詐騙。常用招數計有假推廣、假理財和假短訊等三種手法。

假推廣即建立所謂「數字貨幣DCEP學習群」作宣傳，誘騙民眾使用和推廣其提供的收款碼來獲得「兩層收益」，騙取消費者的資金。

假理財，是冒用人民銀行名義將相關數碼產品在資產平台上交易。

假短訊則是假冒數碼人民幣試點發行預約訊息登記，發出附網址鏈接的短訊，民眾點擊後則稱要有餘額1萬元人民幣（約1.2港元）才可體驗，騙走金錢。

人行提醒，數碼人民幣仍處於試點階段，除收到官方活動中籤通知的接結外，切勿相信和下載安裝其他來源的所謂「數字人民幣APP」。數碼人民幣亦不會要求民眾提供註冊賬號、密碼、支付密碼等認證資料。

而數碼人民幣也是法定貨幣。因此，無論何時何地，提到用數碼人民幣獲利、返現、參與「數碼人民幣交易所」交易均屬欺詐。

界面新聞

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