台灣前總統馬英九早前表示全國人大修改香港選舉制度，是「一國兩制構想宣告死亡」。國台辦發言人朱鳳蓮今日回應時，不點名地要求「台灣有關政黨及人士」，要「客觀、務實」看待全國人大決定，「拋開偏見，明辨是非」。

朱鳳蓮又稱，全國人大修香港選舉制度，「民進黨之所以感到恐慌」，是因為決定「斬斷台獨及港獨勾連亂港分裂的黑手」，「粉碎他們亂港謀獨的痴心妄想」。她又批評民進黨與台獨勢力長期以來，「唯恐香港不亂，通過勾連台獨勢力，提供資金與設備，培訓人員，庇護黑暴亂港分子，大肆破壞香港穩定」。

黨齡50年將獲發紀念章

今年是中共建黨百年，中共中央決定，今年首次頒發「光榮在黨五十年」紀念章。中共中央辦公廳表示,共要在今年7月1日黨齡達到50年、表現良好的黨員，就會獲頒發紀念章。當局又指，今年首次頒發紀念章後，以後將會成為經常性工作，以後一般每年「七一」集中頒發一次。

台北地下街冷清？捷運：新店5月開張

台北市議員游淑慧發現，下班時間台北東區地下街很多商店都拉下鐵門，現場冷清，她曾向負責管理的台北捷運公司訊問，對方稱是租戶生意欠佳，決定提前解約，讓她感到唏噓，並要求市政府相關單位全力協助。台北捷運今天回應時稱，東區地下街原有92間店鋪，受武漢肺炎疫情影響，其中52個租戶在上月底已提前解約。捷運公司已在1月初進行招商，預計在新、舊租戶交接後，新舖會在5月初開始營運。

綜合報道

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