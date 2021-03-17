民進黨前黨工、人權工作者李明哲李明哲2017年11月28日遭中國依「顛覆國家政權罪」，判刑5年、剝奪政治權利2年，至今已被關押近4年。李明哲救援大隊今日（17日）舉行「為李明哲自由而騎」單車遊行，從李明哲曾服務單位台北市文山社區大學出發，一路至自由廣場，呼籲各界關注李明哲狀況，也向大陸政府喊話，盡速公佈李明哲釋放日期。

現年46歲的李明哲，於2017年3月19日從澳門赴珠海市入境大陸後被失蹤，隔10天後國台辦始證實，李因涉嫌從事危害國家安全活動接受有關部門調查，當年8月被大陸以「顛覆國家政權罪」正式起訴，11月底遭判刑。

由國際特赦組織台灣分會、民間司法改革基金會、台灣人權促進會、西藏台灣人權連線、島國前進等民間團體組成的「李明哲救援大隊」，在在「西藏台灣人權連線」的規劃下，決定舉行這次單車遊行。

「為李明哲自由而騎」將從李明哲當時的工作單位文山社區大學出發騎到自由廣場，途經台灣大學、台灣師範大學，沿途有演講、發放聲援李明哲相關資料，呼籲各界關注李明哲在獄中的健康狀況、通訊權利，同時也呼籲大陸政府要盡快公佈李明哲的釋放日期。

台灣《蘋果新聞網》

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