中共今年為慶祝建黨百年，開足馬力宣揚黨史。新華社今日（17日）報道，中共中宣部辦公廳近日發通知，要求今年要推動全民閱讀黨史和「（中共總書記）習近平新時代中國特色社會主義思想」，着力「培根鑄魂」。

中宣部印發的這份《關於做好2021年全民閱讀工作的通知》（以下簡稱《通知》），要求部署好今年的重點工作，要着力培根鑄魂，深入推進習近平新時代中國特色社會主義思想（習思想）讀物的學習閱讀，推動「習思想」深入人心。

《通知》指，要突出主題，圍繞慶祝中共建黨100周年，充份結合黨史學習教育，做好主題閱讀工作。除了組織黨員幹部精讀、細讀重點權威黨史出版物，還要在廣大群眾中深入做好黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史等重點出版物閱讀推廣。

《通知》又要求，加強優質出版內容的供給，改善基層閱讀資源配置及公共場所閱讀條件。加大服務力度，倡導家庭閱讀、親子閱讀，有針對性地做好重點和特殊人群的閱讀工作。

今年是中共建黨百年，有多項官方主導的活動陸續展開動員。習近平2月20日出席黨史學習教育動員大會後，從公開報道可見，有多所大學、國企已經展開黨史學習教育動員大會，各級法院、政府單位紛紛展開黨史學習，連小學的開學典禮也大多加入了「學黨史」的活動。

新華社／中央社

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