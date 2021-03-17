大陸與台灣近日都希望以武漢肺炎疫苗，拉攏外海友邦。大陸不顧民眾接種疫苗的比例偏低，但仍不斷向其他國家提供自行研製的疫苗。台灣方面，外交部證實在當局從旁協助之下，出資協助面臨疫苗危機的邦交國巴拉圭取得一批阿斯利康疫苗。外交部重申，這些疫苗並非台灣原來計劃購買的疫苗，絕非「轉讓」。中央流行疫情指揮中心陳時中亦表示，台灣目前還沒本錢轉讓疫苗，至少要到年底以後才可能以疫苗進行外交援助。

巴拉圭媒體HOY報道，當地近日取得200萬劑阿斯利康疫苗，並指這些疫苗是由台灣所捐贈。曾任中華民國駐巴拉圭大使的台灣外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢今日在立法院回應時表示，HOY的報道內容不僅毫無根據，數字也完全錯誤。

俞大㵢表示，巴拉圭是南美洲取得最少疫苗的國家，出現危機，因此該國不斷向台灣、美國、日本等友好國家求援，台灣也不斷從旁牽線，盼協助採購疫苗。他表示，巴拉圭取得200萬劑疫苗，費用是由台灣協助支持。他強調，台灣與巴拉圭原來就有合作架構，因應疫情，巴拉圭國會也同意先使用台灣原先提供其他用途的經費來採購疫苗。

陳時中則指出，巴拉圭取得的200萬劑疫苗，並非台灣原來訂購的疫苗，他表示，台灣採購的阿斯利康疫苗並非來自美國，而台灣向美國採購的亦只有Moderna疫苗，數量亦只有500萬劑，絕對沒有單一採購4,000萬劑疫苗。他又強調，疫苗外交要先量力而為，應以保護台灣民眾安全為優先。

中央社

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