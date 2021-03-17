兩岸疫情最新情況：大陸16日新增4宗確診，均為境外輸入病例（四川2宗，上海1宗，福建1宗）；大陸累計確診90,066宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診990宗，死亡個案10宗。

網上近日傳熱傳消息指，「《德國之聲》列舉全球10種武漢肺炎疫苗的安全性排名，前4名竟然全是中國疫苗」，惟台灣事實查核心中發出報告，指在查證之後，這是「錯誤訊息」。

社交平台近日流傳的消息，宣稱：「源自德國著名的反華傳媒《德國之聲》，進行全球10種新冠（武漢肺炎）疫苗的安全性排名，排頭4位（前4名）竟然全是中國疫苗」，並且列出排名，中國的兩種國藥、科興和康希諾疫苗排名頭4位，阿斯利康（英國）、輝瑞（美國及德國）、莫德納（美國）、強生（美國）、Novavax（美國）、衛星五號（俄羅斯）則分別排第5至10位。

「台灣事實查核中心」公佈調查報告指，消息中提及「疫苗安全性排名」，是《德國之聲》一則介紹疫苗報道的「順序」，並非「安全性排名」，《德國之聲》至今沒有武肺疫苗的安全性排名報道。

另外，台灣去年底暫停輸入印尼外傭，至今超過3個月。中央流行疫情指揮中心昨日討論由勞動部提出的新版防疫方案，將透過境內外雙重把關，防止染疫外傭到台灣，並宣佈與印尼重啟談判。勞動部官員透露，方案雖經指揮中心原則上同意，但印尼疫情狀況將影響解禁時間表。若印尼疫情持續升溫，不排除再加嚴防疫措施或延遲實施時間。

台灣事實查核中心／中央社／國家衞健委

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