【本報訊】Signal步WhatsApp及LINE的後塵，周一起遭內地當局封殺，民眾只能透過VPN才能繼續使用。多名常用Signal的內地使用者都向本報表示，封殺Signal確帶來些不便，但自己本身有用VPN翻牆，故影響不算大。

因協助12港人而遭河南司法廳吊銷律師牌照的任全牛向本報表示：「以前好多軟件，只要用的人多了，不在他們的監控之內，他們就會恐慌，就會想辦法搞破壞，一直都是這個思路，一切都要在他們的控制之內。今次Signal被封也是這種病態心理使然。」

多有VPN 影響不大

任全牛指，有些話在微信不能說，當局無時不在監控，還禁言封號。他也嘆指：「平常有些朋友採訪我，都說『看Signal看Signal』，而（當局）他們也發現到這個情況，所以會搞破壞、建牆。這麼多年，有好多軟件都這樣，原來的WhatsApp也不太好使，這幾年換了好多軟件。」雖然他也有用VPN，但VPN連線不太穩定，故封Signal也帶來一點不便。

武漢肺炎死難者家屬張海向本報透露，周一晚起開始無法使用Signal，「昨天我的朋友就說發不出去消息了，前面還是好好的」，張海本身有使用翻牆軟體，因此未有對他造成影響。709律師謝陽則表示，他一直用VPN翻牆，也未受太大影響。