日本過江龍「壽司郎」在香港大排長龍，而在一岸之隔的台灣，壽司郎就推出速銷活動，只要姓名中有「鮭魚」（香港稱三文魚）同音同字的顧客，就能於17及18日到店享用「全桌免費」的優惠，引發不少當地網民質疑：「誰真的會叫鮭魚？」但令人意想不到的是，台北市至少有20名市民趕在16及17日改名叫「鮭魚」，而台中12區的戶政事務所也接獲多人查問改名手續，目前已有15人改名「鮭魚」，還有「鮭魚丼飯」、「鮭魚肚」、「潘同鮭魚盡」等名字，無奇不有。

今日，有女網民就曬出兩張身份證，上面的名字一欄顯示「曾極品鮭魚」和「蕭鮭魚」，還指一早9時就衝往戶政事務所改名，之後直奔壽司郎，其展示的「戰績」可見，他們一桌吃掉5,000元新台幣（下同；約1,392港元），另一桌則吃掉7,000元（約1,950港元）。她還說，收碟的店員「臉超臭」（意即黑臉）。

該名女網民又指，結賬時又聽到店員說：「蕭鮭魚，好這樣就可以了哦！」這句話讓他們覺得「超爽」。她稱，店內除了他們兩桌「鮭魚名」外，還有另一桌也是用此模式，他們跑去「認親」了，不過吃完這趟後，「我們近期應該不想再吃到鮭魚了！」

另據新北民政局統計，改名為「鮭魚」者共有8人，其中有7名男性、1名女性，更誇張的有一位20多歲男子，改的名字多達36個字，變成「陳愛台灣鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱薩老爺」，戶政人員都看傻了，最後申請成功，名字長度打破全台紀錄。

壽司郎發公告，17日、18日推出只有兩天的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，同音的也有享有5折優惠，如果一個字同音也有9折，例如「俞小明」、「陳小圭」可享9折，「王瑰瑜」、「陳渝圭」可以享5折，不過優惠只限用一次，一桌限6人，結賬時於收銀櫃台出示證明即可。

由於「鮭魚」兩字太特別，引發許多網民質疑：「到底誰會這樣取名？」不少民眾則笑稱：「壽司郎真的太小看客家人了」、「台灣人貪小便宜的逆襲要來了」、「一堆身份證換發日民國110（2021年）/03/15、16、17」、「該改名了吧」。

台中有郭姓女大生今晨到西區戶政所改名叫「郭鮭魚丼飯」。她透露，當時還有2名同學也一起前往改名，也打算改完名後一起去用餐。無獨有偶，在霧峰也有一名來自高雄的男大生，改名為「賴鮭魚肚」，北區戶所昨日也有一名男生在兩名友人陪伴下前往申請改名「周鮭魚」，由於他第二次改名，戶所人員提醒他要珍惜姓名價值，但該男仍說改名後當晚要帶5名朋友去壽司郎吃免費鮭魚餐。

信義區戶政事務所李課長表示，早上10時有一名男子想來改名「鮭魚」，結果因辦理人員指「改名紀錄會一輩子登記在戶籍資料中，請好好考慮」，成功被勸退。不過，中午11時、12時左右，分別又有一男一女前來改名，並相當堅持，最後成功辦理。

戶政事務所提醒，「民眾一生僅有3次改名機會，即使之後將名字改回，改名紀錄還是會留一輩子。」若是先前已經改過兩次名字，今次又改名「鮭魚」，那就沒有機會改回原本的名字了。若是民眾想要改名，需準備身份證及戶口名簿，因為改名後，這些證件都需要更新，若是有配偶、小孩，身份證也需要一同更換。

若有人已改3次名字，又不想一輩子叫「鮭魚」的話，還有一個解決方法。戶政事務所表示，「若你的名字跟同縣市的人一模一樣，戶政事務所也可以替民眾改名。但改名成鮭魚的人，通常也不太會撞名。」

依照台灣《姓名條例》第9條第6項規定，「因字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因申請改名，以三次為限。」若不慎用了3次改名機會想要「回鮭自我」的話，就得用第9條中的另外5項規定申請：

1. 同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同；

2. 與三親等以內直系尊親屬名字完全相同；

3. 同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同；

4. 與經通緝有案之人犯姓名完全相同；以及

5. 被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。

因此若同一縣市、同一間公司、學校都沒有「鮭魚」那該怎麼辦？有網民建議可找家人自救，請還沒改過名的三親等以內直系尊親屬也改名「鮭魚」來解決。對此，其他網民不禁揶揄：「變成鮭魚家族」、「那會不會形成一個鮭魚鏈」、「鮭魚社區」、「這是抓交替的概念」。

台灣《蘋果新聞網》／東森新聞雲／三立新聞網

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