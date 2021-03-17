內地網紅「油管（YouTube普通話諧音）大五毛」鄭國成，以翻牆到YouTube發表「愛國愛黨」偉論聞名，擁有逾10萬粉絲。最近因東北老家遭貪官侵佔，在直播時居然酒後吐真言，怒批中共高官送子女到美國的虛偽，又大罵中共總書記習近平不能解決問題應下台等，更坦承自己是裝扮為「愛國青年」搵食。不過，這名「愛國」網紅酒醒後即腳軟，即時將涉事短片刪除，並拍片道歉承認發表「極端言論」。

鄭國成靠在中外社交平台發表愛國偉論，不斷為中共在香港反送中、中澳貿易、中印邊境衝突等事件護航，還曾胡亂指控台灣前桃園市議員王浩宇是總統蔡英文與前總統李登輝的私生子，因而被戲稱是「翻牆（即使用VPN）發舔共影片為生」、「油管大五毛」。

鄭國成上周四（11日）直播時，疑因不滿東北老家遭貪官侵佔，投訴無門，邊喝酒邊發言，大罵共產黨，痛批上訪制度根本沒道理，他不僅指控內地都是貪官污吏，還大肆批評中共種種制度，「你天天批判西方，自己做不到有甚麼資格批判別人！」「天天喊中國牛了、中國牛X有甚麼用？」「10年了啥都落實不了，開甚麼玩笑？」「如果我們認為美國是壞的，那就從中央到地方都查，誰家子女去了美國，你就是人民的公敵！」

即使有網民即場提醒他要小心說話，鄭國成仍未能冷靜下來，繼續大罵國家欺壓人民，甚至指沒解決問題，領導人（習近平）要下台，其間還自爆：「我打扮成愛國青年，上個月我賺了7,000多美元（逾54,361港元）。」他稱，所有將親屬移民到歐美等國家的人，都應該被誅九族。

鄭國成酒後吐真言的短片，引發網民熱烈討論，指他「妄議中央、尋釁滋事」、「台媒只要大肆渲染這個事情，他就完蛋了」、「鄭應該去法院起訴，他想用輿論影響司法，有違法制精神」、「求轉發，最好轉到牆內讓他吃鐵拳！網絡不是法外之地 」、「義正言辭啊，哈哈」。

不過，當網民議論紛紛之際，鄭國成翌日（12日）酒醒後即知闖禍，把大罵中共的短片刪去，並拍了一段道歉短片，聲稱因家裏發生很多不好的事情，他喝了許多才發表了一些極端言論，保證以後不會有類似事情。

YouTube／《自由時報》

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