解放軍不斷派機擾台，令台海局勢緊張加劇。台灣國防部長邱國正今日在立法院外交國防委員會答詢時指出，目前依據國際戰略最新評估，台海爆發戰爭的可能確實有提升狀況，雖然美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）曾提出共軍6年內犯台，但台灣軍方並不會以6年內來做考慮，而是針對「下一個鐘頭」爆發戰爭作考慮，國防部一直都是秉持「自己國家自己救」，而美方要多少天來，不在台方的考慮之內，而且是中共「要打多久，我們就陪多久」，絕對不是只有幾天而已。

另外台灣空軍嘉義作戰機聯隊正陸續對已升級的F-16 V戰機，進行作戰訓練，已經達到「作戰能力」。空軍司令部已向國防部申請嘉義四聯隊將在本月30日舉行儀式，邀請總統蔡英文親自見證。

國防部資深官員證實，空軍嘉義聯隊的F-16V作戰聯隊已擔負戰備任務。由於F-16V型戰機的空防戰力是未升級的F-16A/B型戰機的2倍，故對於南台灣的空防戰力可大幅提升。至於目前正在研發F-16V的戰術戰法的資深將領也證實，F-16V戰機在經驗證後，絕對有能力對抗解放軍最新式的殲-20戰機。

空軍編列逾1,100億元新台幣（約306億港元）預算，為現役使用的142架F-16A/B Block20戰機，升級為F-16V，強化台灣空防戰力。官員表示，在漢翔公司依批次完成改裝後，由空軍四聯隊作戰隊進行換訓及性能測試，並藉由軍隊各項演訓進行戰力驗證，也在去年底空軍戰術驗收中進行對空、對海等實彈驗證，均符合作戰需求。

兩岸全方位角力不斷。中國駐法大使盧沙野致函參議院友台小組主席里夏爾，要求他取消正在組織的國會訪台團，反遭台灣譴責。中國駐法國大使館發表聲明，批評台灣當局獲悉事件後表現失態，令人瞠目，更對中方大加指責，妄稱台灣是個「主權國家」，暴露了台灣打着各種幌子搞「外交突破」，企圖實現「漸進式台獨」，破壞中法關係發展的險惡用心。 使館又將信件內容公開，指部份法國傳媒形容中方在信中的措辭「尖酸刻薄」，故將全文向公眾公佈，以正視聽，強調中方信函是維護一個中國原則的正義之舉，措辭有理有據，語氣平和堅定。

台灣《蘋果新聞網》／中國駐法國大使館網站

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