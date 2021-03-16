【監控大國】凡是能突破中共監控的軟件，最終都逃不出被封殺的命運，訊息加密程度較高的即時通訊軟件Signal日前終被內地當局封鎖。使用內地電訊網絡不能連上Signal，用家需要改用虛擬私人網絡（VPN）才能使用，俗稱「翻牆」。據悉，不少內地維權人士均用Signal溝通，這恐是當局忌諱的原因。學者認為，北京看到Signal對政治安全造成威脅，故下令封殺。

彭博社引述多名用戶指，Signal之前在內地不需要透過VPN就能使用，但自周一晚起無法正常使用。現時尚未清楚當局是暫時或永久封鎖Signal，而中國國家網信辦及Signal均未回應事件。Signal現時仍能於內地的蘋果商店下載，在Google Play則無法下載。

Signal以加密程度強、高私隱度聞名，廣為內地傳媒、維權人士使用，甚至有一般民眾用來跟外界溝通。數據分析公司 Sensor Tower指出，至今日為止約有51萬名內地用戶下載Signal，而全球下載則超過1億人。香港用戶則無受影響。

網民諷「以為早沒了」

內地用戶在微博上留言稱，「WhatsApp上不了就算了，連唯一的Signal都能被牆（禁用）？」，有網民風趣地寫道「看新聞，Signal終於被牆了。還有點意外，以為早沒了呢。」也有人指不知道Signal是甚麼。芸芸流行的即時通訊軟件中，Signal的加密技術領先業界，用家可選擇「閱後即焚」功能，即發送者及接受者都不能保存訊息，相對收集較少用戶資料，保密程度較嚴謹，故WhatsApp宣佈要求用戶於今年2月8日前同意與facebook共享個人資料後，Signal即成港人搬屋首選。Signal創辦人Brian Acton亦是WhatsApp創辦人。

學者料不可能解封

就加密程度而言，微信是另一極端。默認點對點加密、選擇性點對點加密等Signal及WhatsApp提供的功能，微信一概欠奉。內地網民也常戲稱在微信聊天，與裸着身子無異；本報記者與一些內地受訪者就敏感話題交流時，不少人選擇移師到Signal規避中共審查，以免被以言入罪。

內地政治學者吳強向本報記者分析：「北京看到這次兩會，國內國際討論最多的是香港選舉制度修改……Signal對他們的政治安全威脅升高，逐漸進入到他們視野當中，相信是出於這種因素（封殺Signal）。」他認為這是對兩會議題發酵的一種控制，一種落實政治安全的手段，網信辦對待這些軟件的態度沒有甚麼變化，Signal被納入到防火牆範圍後，不存在解封的可能。

Signal的遭遇與WhatsApp十分相似。2017年7月，WhatsApp開始被內地逐步封殺，目前完全使用不了。另一款極受歡迎的軟件LINE早在2014年遭封殺，當局對外聲稱，有證據顯示LINE等即時通訊軟體已成為恐怖組織「策劃、煽動恐怖襲擊」的工具，因此被中國政府封鎖。

《蘋果》記者/彭博